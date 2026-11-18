Problemem ma być iPhone, którego zabezpieczenia są trudne do złamania. Dodatkową przeszkodą jest fakt, że telefon został poważnie uszkodzony. Według ustaleń Radia Eska do odzyskania zapisanych na nim informacji niezbędna będzie pomoc z zagranicy. Śledczy zamierzają wysłać urządzenie do Stanów Zjednoczonych.

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Dla prokuratury szczególnie istotne jest ustalenie, jakie treści sprawca przechowywał w telefonie oraz z kim kontaktował się przed zamachem. Informacje te mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności ataku.

Pozostałe telefony należące do zamachowca udało się już odblokować i odczytać zapisane na nich dane. Jak jednak wynika z nieoficjalnych informacji Radia ESKA, nie znaleziono w nich dotychczas niczego, co mogłoby doprowadzić do przełomu w śledztwie.

Śledczy otworzyli sejf w mieszkaniu zamachowca. Znaleziono amunicję

Radio ESKA przekazało również nowe ustalenia dotyczące czynności przeprowadzonych w mieszkaniu, z którego Michał Oksiński wyruszył do Krakowa, aby dokonać ataku.

Śledczym udało się otworzyć znajdujący się tam sejf. W jego wnętrzu znaleziono jednak wyłącznie amunicję. Nie zabezpieczono żadnych innych przedmiotów, które mogłyby dostarczyć dodatkowych informacji na temat działań sprawcy.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, po czym zaczął strzelać do przypadkowych osób.

W wyniku ataku życie straciło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji. Sam napastnik również został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Po zamachu policjanci udali się także do mieszkania rodzinnego 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób – ojca, matki oraz siostry sprawcy. Wszystkie miały rany postrzałowe.

Okoliczności tragedii wyjaśnia Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo dotyczące zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.