Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles w 1977 r., osiem lat po wydarzeniach z filmu Tarantino. Cliff zrezygnował już z pracy kaskadera. Teraz stoi za barem, czasem pracuje jako kinooperator, a do tego dorabia wykonując tzw. czarną robotę. Pewnego dnia zgłasza się do niego agentka reprezentująca telewizyjnego gwiazdora, tym samym wciągając w sieć szantaży, zdrad i gangsterskich porachunków.

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Kiedy będzie można zobaczyć „Dalsze perypetie Cliffa Bootha”?

Scenariusz do filmu, tak samo jak do „Pewnego razu… w Hollywood”, napisał Quentin Tarantino. Tym razem jednak za kamerą stanął David Fincher, reżyser znany z takich produkcji jak „Siedem”, „Zodiak” czy „Fight Club”. Oprócz Brada Pitta w filmie wystąpili Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino oraz Peter Weller. Film trafi do kin 25 listopada, a od 23 grudnia będzie można zobaczyć go na Netflixie.

„Ulubiony film roku” i „absolutny triumf”. Jakie były opinie krytyków?

Cytowany przez Onet Drew Taylor z „TheWrap” nazwał film „absolutnym triumfem”. „Przestańcie oglądać cokolwiek innego, idźcie do kina z największym ekranem, jaki znajdziecie, i bawcie się świetnie” – dodał. Z kolei Clayton Davis z „Variety” uznał, że to najlepszy występ Pitta od czasów „Pewnego razu… w Hollywood” – roli, która przyniosła mu Oscara. Wyróżnił też zmysłową kreację Elizabeth Debicki oraz docenił grę Scotta Caana i Petera Wellera.

Ricky Valero, członek Critics Choice Association, uznał produkcję za „jeden z najlepszych filmów roku” – pisze Onet. „To bogaty wizualnie film, który pięknie oddaje relację między Los Angeles a kinem. Brad Pitt jest tak samo charyzmatyczny jak zawsze” – stwierdził. Germain Lussier z Gizmodo uznał, że jest to jego „ulubiony film tego roku”. Dziennikarz docenił zwłaszcza humor oraz fabułę, w której trudno przewidzieć kolejny zwrot akcji. Krytykom spodobało się również samo połączenie stylów Davida Finchera i Quentina Tarantino. Pierwszy z nich jest znany z perfekcjonizmu oraz precyzyjnej reżyserii, zaś drugi z nieprzewidywalności, dialogów i charakterystycznego humoru.