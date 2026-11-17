Marta na co dzień pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji. Pewnej nocy zaczyna porządkować nie tylko policyjne pomieszczenia, lecz także tablicę z dowodami w sprawie, która od dawna pozostaje nierozwiązana. Jej niekonwencjonalne spojrzenie na zgromadzone materiały zmienia wszystko.

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Wkrótce okazuje się, że Marta ma iloraz inteligencji na poziomie aż 160 IQ. Jej wyjątkowy umysł, który dotąd niekoniecznie ułatwiał jej codzienne życie, może stać się nieocenionym narzędziem w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych zagadek kryminalnych. Tak zaczyna się niecodzienna współpraca sprzątaczki z policją.

W tytułowej roli zobaczymy Agnieszkę Dygant, a partnerują jej m.in. Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński i Anita Sokołowska.

Za reżyserię serialu odpowiada Olga Chajdas („Imago”, „Wataha”), scenariusz napisali Błażej Dzikowski i Agata Malesińska, a za zdjęcia odpowiada Anna Rzepka. Producentką kreatywną i wykonawczą jest Dorota Kośmicka, obowiązki producenta wykonawczego pełni również Jan Kępiński. Serial realizuje Jake Vision DGA Studio.

Przedpremierowy pokaz „Genialnej M.” to jedna z okazji, by podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon odkrywać najnowsze polskie produkcje serialowe i spotykać się z twórcami oraz aktorami jeszcze przed ich oficjalnymi premierami.

„Genialna M.”

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl