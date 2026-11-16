Przygotowaliśmy dla Was znakomity wybór seriali, które będziecie mogli obejrzeć w ramach sekcji:

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WYDARZENIA SPECJALNE

W ramach tej sekcji będziecie mogli obejrzeć premierowo m.in. „Genialną M.” (reż. Olga Chajdas), czyli historię Marty, która pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy.

W ramach wydarzeń specjalnych zaprezentujemy także dwa odcinki serialu „Kulej. Dwie strony medalu” (reż. Xawery Żuławski), czyli opartą na faktach historię Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat sześćdziesiątych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

„Kulej. Dwie strony medalu”

COMEDY CLUB

A w nim m.in. „Czarna żmija” (reż. Mandie Fletcher, Richard Boden), czyli kultowa brytyjska komedia historyczna śledząca kolejne wcielenia cynicznego Edmunda Blackaddera, który w różnych epokach próbuje przechytrzyć swoich przeciwników i poprawić własną pozycję.

TRUE CRIME

Zobaczycie tu m.in. serial „Morderca szyty na miarę” (reż. Rafał Skalski) – pod koniec lat 90. w Krakowie dokonano makabrycznego odkrycia. W Wiśle znaleziono fragmenty ludzkiej skóry. Tak rozpoczęła się jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw w historii polskiej kryminalistyki.

Zaprezentujemy również „Morfeusza” (reż. Maciej Migas) – po brutalnym zabójstwie brata Piotr Leyer, młody prawnik i przykładny ojciec, zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec.

MADE IN EUROPE

Wybór europejskich seriali, które zdobyły uznanie w swoich krajach i na międzynarodowych festiwalach, a mimo to mogły umknąć uwadze szerszej publiczności. W ramach tej sekcji zobaczycie m.in. „Męskość”, czyli dokumentalną podróż przez historię i współczesność, od starożytności po dzisiejszą kulturę samców alfa, oraz „DJ Mehdi: Made in France” (reż. Thibaut de Longeville) – opowieść o francuskim producencie muzycznym o tunezyjskich korzeniach, który był jednym z najważniejszych artystów łączących dwa pozornie odległe światy – hip-hop i muzykę elektroniczną. Trzynaście lat po jego tragicznej śmierci reżyser i przyjaciel DJ Mehdiego z dzieciństwa, odtwarza niezwykłą historię artysty, który przekraczał granice gatunków muzycznych i środowisk społecznych.

WARSAW MY LOVE

Podróż przez Warszawę różnych epok, pokoleń i doświadczeń. Wspólnie obejrzymy ponownie pierwszy odcinek kultowego „M jak miłość” (reż. Ryszard Zatorski) oraz „Czterdziestolatka” (reż. Jerzy Gruza).

LARGER THAN LIFE

To historie, w dużej mierze inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, pokazujące, jak wiele może zależeć od determinacji jednej osoby. Zobaczycie tu na dużym ekranie m.in. wszystkie odcinki „Dekalogu” (reż. Krzysztof Kieślowski), czyli serialu będącego ilustracją dziesięciu przykazań, który ugruntował międzynarodową sławę Kieślowskiego. Choć każda część opowiada inną historię z różnymi bohaterami, wszystkie rozgrywają się w tym samym miejscu – na dużym warszawskim osiedlu mieszkaniowym.

SERIO! KIDS i TEENS

Powstały z myślą o najmłodszych i młodych widzach, od przedszkolaków po nastolatków. W ich ramach obejrzymy przygody „Kici Koci”, „Pucia”, ale także „Kajka i Kokosza”.

THE SMART ONES!

Przygląda się twórcom, którzy potrafili wykorzystać nowe formaty, krótką formę i język internetu, by stworzyć rozpoznawalne postaci, własne uniwersa i angażujące serie. To świat, w którym zaciera się granica między twórcą, aktorem, producentem i influencerem. W ramach tej sekcji zaprezentujemy pokaz rolek, Q&A z twórcami, a nawet monolog na żywo. To okazja, by spotkać się z Mili0nerką, czyli Ireną Mąsior, Marią Siołą, znaną w sieci jako Tamcala, oraz Ulą Zawadzką, reżyserką i producentką serialu internetowego LUSTRRO (Mirror).

Dla przedstawicielek i przedstawicieli branży audiowizualnej przygotowaliśmy także sekcję PROIndustry – przestrzeń do rozmów o rynku serialowym, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i dyskusji o przyszłości produkcji telewizyjnych oraz internetowych.

W Konkursie na Najlepszy Polski Serial Roku 2026 międzynarodowe, niezależne jury, w którego skład wchodzą Jan P. Matuszyński, Louise Hooper, Coky Giedroyc i Katherine Burchill, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach: Najlepszy Polski Serial Roku 2026, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

Wręczymy również nagrodę CUTTING EDGE dla twórczyń i twórców, którzy zacierają granice między światem seriali i filmu. Już wkrótce ujawnimy nazwisko wyjątkowej gwiazdy tegorocznej edycji!

Przygotowaliśmy dla Was także otwarte i bezpłatne spotkania z twórcami, talentami i gwiazdami seriali w ramach cyklu Stars on Stage by BNP Paribas. Będziecie mogli poznać kulisy powstawania najgłośniejszych polskich produkcji i dowiedzieć się więcej o pracy na planie. Nie przegapcie tych rozmów!

A jeśli nadal macie jakiekolwiek wątpliwości, koniecznie sprawdźcie tytuły niedostępne w polskich serwisach streamingowych! Tylko podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon będziecie mogli obejrzeć:

• „Sex o'clock”, reż. Jan Bártek, Karolína Zalabáková (Czechy) – sekcja MADE IN EUROPE

• „Monyová”, reż. Zuzana Kirchnerová (Czechy) – sekcja MADE IN EUROPE

• „Dziewczyna z Tallinna”, reż. Ilmar Raag (Estonia, Ukraina, Bułgaria) – sekcja EXCLUSIVE! Będzie to światowa premiera serialu!

• „All shapes of us”, reż. Jean-Baptiste Pouilloux, Elsa Bennett (Francja) – sekcja TEENS. Serial zdobył Grand Prix na festiwalu Series Mania 2026.

• „Samuel”, reż. Émilie Tronche (Francja) – sekcja TEENS

„Dziewczyna z Tallinna”

Trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się w dniach 25–29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do zobaczenia w kinie! Bilety dostępne na stronie: www.warsawserialcon.pl

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl