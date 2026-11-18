Choć o tym, że były marszałek Sejmu ma zostać ambasadorem w Stolicy Apostolskiej, słychać było już od kilku miesięcy, brakowało formalnego potwierdzenia. – Nie jestem obecnie w żadnym procesie ubiegania się o to stanowisko. Natomiast, jeżeli pojawi się takie okno, to będę się nad tym poważnie zastanawiał – mówił sam zainteresowany podczas Forum w Krynicy pod koniec października.

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Konwent Służby Zagranicznej zebrał się i zaopiniował kandydaturę Szymona Hołowni na ambasadora

Jak wynika z informacji „Rz”, w poniedziałek 16 listopada zebrał się Konwent Służby Zagranicznej. W jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta.

Choć to spotkanie niejawne, według naszych informacji opiniowano tam co najmniej kilkanaście kandydatur na ambasadorów. Jedną z nich był właśnie Szymon Hołownia. Przedstawiciel Prezydenta Karola Nawrockiego wstrzymał się od głosu.

– Ta kandydatura była opiniowana – potwierdza nasze informacje Maciej Wiewiór, rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych.

Szymon Hołownia do objęcia placówki w Watykanie potrzebuje podpisu Karola Nawrockiego albo tytułu magistra

Kolejnymi krokami do powołania na ambasadora są opinia sejmowej komisji spraw zagranicznych, potem akceptacja premiera, zgoda państwa przyjmującego oraz mianowanie przez prezydenta.

Jednak na skutek konfliktu premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego proces powoływania ambasadorów jest w Polsce zaburzony. Na podpis głowy państwa czeka obecnie prawie 50 kandydatów do objęcia takich stanowisk. Często obejmują oni placówki jako chargé d’affaires, czyli jako dyplomaci kierujący placówką, ale niżsi rangą niż ambasadorowie. Tak jest m.in. w przypadku Piotra Łukasiewicza w Kijowie.

– W tej chwili jest bodajże 46 brakujących podpisów pod powołaniami i bodaj 38 pod odwołaniami. Może opinia publiczna mniej na to zwraca uwagę, ale jest ileś osób, które spacerują sobie po Warszawie, a które, według Kancelarii Prezydenta, są naszymi ambasadorami w odległych krajach. To jest demolowanie państwa – stwierdził w poniedziałek Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli, którą cytuje Polska Agencja Prasowa.

Problem w tym, że Hołownia choć studiował, nie ukończył studiów i nie ma tytułu magistra. A to oznacza, że z powodów formalnych nie może zostać chargé d’affaires. Z kolei, by zostać mianowanym ambasadorem, tytułu magistra nie potrzebuje, ale swoją zgodę odpowiednim podpisem musi wyrazić prezydent Karol Nawrocki.

Hołownia w serwisie X napisał po naszej publikacji, że: „nie zna żadnego zapewnienia ze strony Prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego, i jak rozumiem podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków”.