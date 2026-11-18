Partia Demokratyczna w czasie wyborów połówkowych (midterms) z 3 listopada „odbiła” republikanom dziewięć miejsc w Senacie – najwięcej od 1958 roku. Przed wyborami Partia Republikańska miała 53 mandaty senatorów.

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Partia Demokratyczna będzie miała senatora z Alaski. Po raz pierwszy od 1998 roku obsadzi też fotel gubernatora

W wyborach połówkowych Partia Demokratyczna zdobyła też dużą przewagę w Izbie Reprezentantów, w której obsadziła 256 mandatów, podczas gdy Partia Republikańska – 171 (osiem mandatów nie zostało jeszcze obsadzonych).

Czytaj więcej Polityka USA: Kolejny sukces Partii Demokratycznej. Będzie miała senatora z Missisipi Po tygodniu od wyborów połówkowych (midterms) w USA rozstrzygnęła się walka o mandat senatora z Missisipi. Po raz pierwszy od 1982 roku mandat sena...

Wyścig o mandat senatora na Alasce był ostatnim nierozstrzygniętym pojedynkiem wyborczym w wyborach połówkowych do Senatu, w czasie których obsadzane były 35 mandaty senatorów (Senat USA liczy 100 senatorów, co dwa lata wymieniana jest 1/3 jego składu, kadencja senatora trwa sześć lat). Wcześniej Partia Demokratyczna „odbiła” republikanom m.in. Teksas, Karolinę Południową czy Missisipi.

Alaska postawiła na demokratów nie tylko w wyborach do Senatu – stan, który uważany jest za sprzyjający Partii Republikańskiej, wybrał też po raz pierwszy od 1998 roku gubernatora z Partii Demokratycznej – został nim były kongresmen stanowy. Do rozstrzygnięcia pozostaje wyścig o miejsce w kongresie – kandydat niezależny Bill Hill rywalizuje z urzędującym kongresmenem Nickiem Begichem.

Peltola w przeszłości zasiadała w Izbie Reprezentantów będąc pierwszą rdzenną mieszkanką Alaski, która wywalczyła miejsce w Kongresie. W 2024 roku przegrała walkę o utrzymanie tego mandatu właśnie z Begichem.

Wybory do Senatu na Alasce: Dwóch Sullivanów na karcie wyborczej, Donald Trump chciał wykluczenia z udziału w wyborach kandydatki Partii Demokratycznej

Kampanii demokratki przed wyborami połówkowymi towarzyszył skandal dotyczący zarejestrowania w wyborach kandydata niezależnego, który nazywał się tak, jak urzędujący senator Partii Republikańskiej – emerytowanego nauczyciela Dana J. Sullivana. Kandydat ten zaprzeczał wprawdzie, aby miał cokolwiek wspólnego ze sztabem wyborczym Peltoli, albo żeby startował w interesie Partii Demokratycznej, ale według publikacji „New York Times” jego start w wyborach był efektem działań osób związanych z kampanią kandydatki Partii Demokratycznej na senatora. Sama Peltola twierdziła, że nie wiedziała nic o tej sprawie.

- Nie wiem nic o innych kandydatach na karcie wyborczej, oprócz mnie i urzędującego senatora – mówiła kandydatka Partii Demokratycznej na kilka dni przed wyborami.

Mimo to prezydent USA Donald Trump przekonywał, że w związku z całą sytuacją Peltola powinna zostać wykluczona z wyborów. Departament Sprawiedliwości USA, na polecenie Trumpa, wystąpił do sądu z wnioskiem o zablokowanie zatwierdzenia wyników wyborów do Senatu w Alasce w sytuacji, gdyby kandydatka Partii Demokratycznej wygrała. Sąd federalny oddalił jednak ten wniosek.

Ostatecznie Peltola – jak podaje AP – zdobyła 50,12 proc. głosów, dotychczasowy senator Dan S. Sullivan – 45,80 proc., a Dan J. Sullivan – 1,65 proc. głosów.

Kandydatka Partii Demokratycznej w wyborach dystansowała się od partyjnej centrali. Odwoływała się do niezadowolenia wyborców z Alaski spowodowanego wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami życia, które były szczególnie odczuwalne w położonych na odludziu osiedlach na Alasce, gdzie drożejący gwałtownie olej napędowy jest wykorzystywany do produkcji prądu i ogrzewania domów. Do wielu z tych miejscowości można dotrzeć jedynie drogą lotniczą lub wodną.

- Mieszkańcy Alaski, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem liberalna ani radykalna. Jestem zainteresowana wyłącznie pracą dla Alaski i pracą w najlepszym interesie mieszkańców Alaski, w tak niepartyjny sposób, jak to tylko możliwe – podkreślała.

Peltola będzie dopiero piątym politykiem Partii Demokratycznej, który będzie reprezentował Alaskę w Senacie. Poprzednim był Mark Begich, który w 2014 roku stracił mandat na rzecz Sullivana.