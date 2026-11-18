58 proc. wyborców koalicji rządzącej jest przeciw wyższym świadczeniom socjalnym finansowanym z wyższych podatków
W ramach toczącej się debaty na temat kondycji finansów publicznych i konieczności ich naprawy „Rzeczpospolita” zadała Polakom pytanie, czy ich zdaniem „zwiększając wydatki socjalne, rząd powinien sfinansować je, podwyższając podatki”.
W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS niemal 71 proc. respondentów nie popiera takich działań. Przy czym 24 proc. jest raczej przeciw, a aż 46,8 proc. – zdecydowanie przeciw. „Za” opowiedziało się 25,5 proc. ankietowanych, a 3,8 proc. nie ma zdania.
Opinie Polaków na ten temat nie są jednolite, a największe różnice widać pod względem preferencji politycznych. I tak wśród zwolenników obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga) 35 proc. dopuszcza możliwość finansowania wyższych transferów socjalnych podwyżkami podatków, a 58 proc. jest przeciw. Najbardziej takie rozwiązanie poparliby ewentualnie wyborcy Nowej Lewicy – w tej grupie aż 57 proc. jest na „tak”, a 41 proc. na „nie”.
Zupełnie odmienne zdanie mają zwolennicy opozycji. W tej grupie „za” opowiada się jedynie 17 proc., a 82 proc. jest przeciw. Zdecydowanie negatywne zdanie na temat takich rozwiązań mają zarówno wyborcy PiS – 88 proc. na „nie” – jak i Konfederacji, gdzie przeciwników jest aż 98 proc.
Interesujący jest też rozkład odpowiedzi w poszczególnych grupach wiekowych. Okazuje się, że najwięcej przeciwników finansowania wyższego socjalu podwyżkami podatków jest wśród osób w wieku 40–59 lat, a relatywnie najmniej – wśród najmłodszych (18–29 lat) i najstarszych (powyżej 70 lat). Może to wynikać z obaw, że osoby znajdujące się w szczytowym okresie kariery zawodowej mogą na takich rozwiązaniach stracić najwięcej w postaci większych obciążeń fiskalnych.
Jeśli chodzi o pozostałe przekroje badanych, np. pod względem wykształcenia, płci czy miejsca zamieszkania, widać jedynie niewielkie różnice. Co do zasady: większość Polaków jest przeciwna podwyżkom podatków na finansowanie dodatkowych świadczeń.
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Jakie wnioski płyną z tych badań dla polityki fiskalnej? Ekonomiści, których poprosiliśmy o komentarz, zauważają, że wiele zależy od tego, jak zinterpretujemy odpowiedzi na podstawowe pytanie. Z jednej strony można uznać, że większość Polaków nie rozumie, a raczej nie chce rozumieć podstawowego mechanizmu rządzącego budżetem państwa: coś za coś. Jeśli chcemy większych transferów, państwo musi znaleźć trwałe źródła ich finansowania, czyli zebrać więcej dochodów, m.in. z podatków. Z drugiej strony można ocenić, że nie ma społecznej zgody na większy socjal, jeśli miałby być okupiony podwyżką danin.
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– Skłaniałbym się do tej pierwszej interpretacji – mówi Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. – Prawie trzy czwarte społeczeństwa nie widzi lub nie chce widzieć zależności między rosnącymi wydatkami i rosnącymi dochodami. Ani tego, że jeśli te dwie kwestie nie idą w parze, może to doprowadzić do niebezpiecznej, tak jak obecnie, sytuacji w finansach publicznych – zaznacza Mrowiec.
Ekonomista dodaje, że takie nastawienie Polaków to w dużej mierze wina polityków wszystkich opcji, którzy choćby w trakcie kampanii wyborczych chętnie rozdają publiczne pieniądze, ale nie chcą mówić o ich „zabieraniu”, czy nawet o podstawowej dyscyplinie fiskalnej. Efekt jest taki, że – jak ostrzega Mrowiec – rośnie góra długu, rosną koszty jego obsługi, a przy niesprzyjających okolicznościach Polska może znaleźć się na skraju kryzysu zadłużenia.
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W podobnym tonie sprawę komentuje Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. – Większość ludzi nie widzi związku między wydatkami a dochodami państwa. Takie pojęcia jak deficyt finansów publicznych wynikający z niewystarczających wpływów zdają się kompletnie abstrakcyjne na poziomie państwa, w przeciwieństwie do własnego domowego budżetu – zauważa Jankowiak.
Jak rozwiązać ten problem? – Już od jakiegoś czasu powtarzam, że konieczne jest rozpoczęcie otwartej debaty publicznej na temat stanu finansów publicznych – podkreśla ekonomista. Według niego na początek Ministerstwo Finansów powinno jasno pokazać, jakie wyzwania i problemy przed nami stoją, oraz przedstawić plan konsolidacji fiskalnej. Co najważniejsze, taki program, zawierający propozycje konkretnych działań i wskazujący źródła oszczędności, musi zostać poddany szerokiej dyskusji, tak by zyskał akceptację zarówno środowisk politycznych, jak i – przede wszystkim – opinii publicznej.
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Nieco inne spojrzenie ma Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Moim zdaniem w tym badaniu Polacy jasno dali wyraz temu, że rozumieją wszystkie mechanizmy budżetowe i wprost powiedzieli, że nie chcą wyższego socjalu za cenę wyższych podatków. To głos rozsądku, bo podnoszenie danin dla naprawy finansów publicznych w pierwszej kolejności zdławiłoby wzrost gospodarczy. Jeśli już, to lepiej zrezygnować ze wzrostu wydatków – podkreśla Sobolewski.
Inna sprawa, że jego zdaniem mamy w Polsce wręcz drakoński poziom opodatkowania dochodów z pracy, patrząc z punktu widzenia pracodawcy. Mimo że nominalna stawka w pierwszym progu skali PIT wynosi zaledwie 12 proc., a kwota wolna od podatku to obecnie 30 tys. zł, to jednak po uwzględnieniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne łączne obciążenia są bardzo wysokie. Przy standardowej umowie o pracę i wynagrodzeniu netto w wysokości 6 tys. zł koszt pracodawcy wynosi około 10 tys. zł, a przy 3,6 tys. zł na rękę (co odpowiada wynagrodzeniu minimalnemu) – około 5,8 tys. zł.
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Dywagacje na temat poszukiwania różnych sposobów sfinansowania ewentualnego wzrostu wydatków, zwłaszcza na rok przed wyborami parlamentarnymi, mają mocne uzasadnienie w napiętej sytuacji finansów publicznych. Polska zmaga się z ogromnym deficytem budżetowym i szybko narastającym zadłużeniem. Deficyt całego sektora finansów publicznych w tym i przyszłym roku ma utrzymać się na wysokim poziomie, przekraczającym 7 proc. PKB, a dług ma skoczyć do około 70 proc. PKB na koniec 2027 r. (a docelowo do 76,6 proc. PKB na koniec 2030 r.) z 59,7 proc. w 2025 r.
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Główną przyczyną problemów jest to, że wydatki państwa rosną wyraźnie szybciej niż dochody. Łączne wydatki publiczne (licząc budżet centralny, samorządy i fundusze celowe, takie jak ZUS czy NFZ) wyniosły w minionym roku 50,9 proc. PKB wobec 41 proc. PKB jeszcze w 2019 r. Pod tym względem Polska wyprzedziła nawet Niemcy czy Szwecję. Z kolei dochody w tym okresie wzrosły znacznie mniej – z 41 proc. do 43,6 proc. PKB.
Według narracji rządzących głównym winowajcą problemów w polskim budżecie jest wojna i konieczność wysokich nakładów na bezpieczeństwo i zbrojenia. To mit – odpowiadają eksperci. Z szacunków Rady Fiskalnej wynika, że od 2021 r. wydatki publiczne wzrosły o około 8 pkt proc. PKB, ale tylko jedna czwarta tego przyrostu przypadła na obronność. Kolejna jedna czwarta to efekt zwiększenia transferów socjalnych, a następna – skokowego wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Dodatkowym obciążeniem stały się koszty obsługi długu.
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