Starsi zadłużają kraj, a młodzi nie mogą się pozbyć długu publicznego jak niechcianego spadku
„Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate” (wł. porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy wchodzicie) – zacznę ten komentarz od cytatu z pieśni „Piekło” z „Boskiej Komedii” Dantego Alighieriego, bo nie mam wesołych wieści dla młodego pokolenia. Starzy zostawią Wam kraj z dużo większym brzemieniem długu niż dziś. I to Wy będziecie musieli się z nim zmagać.
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