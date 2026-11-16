Ten felieton miał powstać na 11 listopada, ale atak terrorysty w Krakowie stłumił radość święta. A miałem napisać, że dumą napawa mnie to, co osiągnęliśmy od 1989 r., gdy po raz drugi od 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość. Jesienią 1989 r. po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mogliśmy legalnie świętować 11 listopada, ale radość mieszała się z obawą, bo kieszenie konsumentów i gospodarkę zdewastowaną w końcu PRL pustoszyła hiperinflacja, a kraj był bankrutem.