Jak szacuje premier Ukrainy Serhij Korecki, Rosja może w listopadzie przeprowadzić ataki z użyciem około 6,5 tys. odrzutowych dronów Shahed. Dla porównania, w sierpniu liczba wykorzystanych maszyn tego typu wyniosła około 530. Ukraiński rząd zwraca uwagę na rosnące zagrożenie dla kraju przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

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Korecki, cytowany przez ukraiński kanał telewizyjny 24 Kanał, podkreślił, że bezzałogowce nie są jedynym źródłem zagrożenia. W atakach Rosja stosuje również bomby kierowane, pociski balistyczne i inne rakiety, a także drony FPV sterowane za pomocą światłowodu.

Premier podał, że w obwodzie chersońskim dochodzi średnio do około tysiąca ataków dziennie z wykorzystaniem różnego rodzaju uzbrojenia. Ich celem są między innymi obiekty energetyczne, mosty oraz zakłady przemysłowe.

Ukraina zabezpiecza infrastrukturę przed rosyjskimi atakami



Korecki zaznaczył, że działania rządu obejmują zarówno zabezpieczanie najważniejszych obiektów, jak i możliwie szybkie usuwanie skutków rosyjskich uderzeń. Szczególne znaczenie ma zapewnienie infrastrukturze krytycznej alternatywnych źródeł energii, które pozwolą utrzymać jej funkcjonowanie w przypadku uszkodzenia sieci energetycznej.

Jako przykład premier wskazał Dniepr. Pomimo zniszczeń podstacji energetycznych i przerw w dostawach prądu najważniejsze obiekty w mieście mogły nadal działać dzięki wykorzystaniu systemów zasilania awaryjnego.

Przerwy w dostawach prądu w wielu regionach Ukrainy

Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną doprowadziły do wprowadzenia w listopadzie awaryjnych i planowych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej w wielu częściach kraju.

Po jednym z największych w tym roku rosyjskich uderzeń na ukraiński sektor energetyczny, przeprowadzonym 3 listopada, awaryjne wyłączenia prądu objęły między innymi Kijów i kilka innych regionów. Ukraina przygotowuje się na kolejne ataki, które mogą dodatkowo utrudnić funkcjonowanie infrastruktury w okresie zimowym.