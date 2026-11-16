Szefowie MSZ państw unijnych zatwierdzili w poniedziałek w Brukseli decyzję umożliwiającą przekazanie Ukrainie blisko 8 mld euro w ramach unijnego instrumentu pomocy dla tego kraju. Będzie to największa jednorazowa wypłata unijnych środków dla Kijowa.

Reklama Reklama

Ukraina dostanie 8 mld euro od Unii Europejskiej. Największa transza w historii

Około 5 mld euro będzie pochodzić z zasobów zapewnionych w ramach pożyczki dla Ukrainy na 2026 rok. Wypłata nastąpi po zrealizowaniu przez Ukrainę ponad 20 etapów reform, obejmujących m.in. wymiar sprawiedliwości, walkę z korupcją i praniem pieniędzy, rynki finansowe, zarządzanie majątkiem publicznym, kapitał ludzki oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Reformy dotyczą także decentralizacji i polityki regionalnej, energetyki, sektora rolno-spożywczego, transformacji cyfrowej oraz ochrony środowiska.

Środki z unijnego programu Ukraine Facility mają służyć wzmocnieniu stabilności makrofinansowej Ukrainy, wspierać odbudowę i modernizację kraju, zapewniać ciągłość funkcjonowania administracji publicznej oraz finansować reformy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na Telegramie podziękował Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej za zatwierdzenie największej dotąd jednorazowej wypłaty w ramach instrumentu Ukraine Facility. Premier Serhij Korecki w tym samym serwisie podkreślił, że jest to ważne wsparcie dla utrzymania stabilności finansowej Ukrainy i zaspokojenia priorytetowych potrzeb państwa w warunkach wojny.

Instrument Ukraine Facility został uruchomiony 1 marca 2024 roku. Do 2027 roku przewidziano w jego ramach ponad 50 mld euro w formie dotacji i pożyczek na wsparcie odbudowy oraz modernizacji Ukrainy. Ponad 40 mld euro z tej kwoty przeznaczono na reformy i inwestycje. Wypłata środków jest uzależniona od realizacji wyznaczonych w nim celów.

Po przekazaniu dziewiątej transzy łączna kwota wypłat dla Ukrainy w ramach planu od połowy 2024 roku przekroczy 40 mld euro.