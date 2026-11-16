Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał w poniedziałek rano informację o zatrzymaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego trzech nastolatków, którzy mieli planować zamach terrorystyczny. Podejrzani byli sympatykami neonazistowskiej grupy terrorystycznej.

Reklama Reklama

Jak opisuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku, 24 września 2026 r. delegatura ABW w Gdańsku przekazała śledczym informacje o młodych osobach zafascynowanych działalnością jednej z neonazistowskich organizacji terrorystycznych.

„Organizacja ta ma charakter międzynarodowy. Jej ideologia opiera się na nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego, imigrantów, osób czarnoskórych, środowisk LGBT, polityków oraz funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa. Członkowie tego środowiska byli zaangażowani w planowanie ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W niektórych państwach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii, organizacja została zakazana i uznana za terrorystyczną” - podała Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Jest kilka organizacji, które spełniają takie kryteria, m.in. Atomwaffen Division, The Base czy Terrorgram, charakteryzujące się zdecentralizowaną strukturą. Jej członkowie i sympatycy działają na kanałach m.in. na Telegramie i Discordzie.

Chcieli stworzyć bombę, przerabiali broń

Jak przekazali śledczy, polscy sympatycy i aktywiści posługiwali się „faszystowskimi pseudonimami” i fascynowali się ideologią opartą na przemocy, odwołującą się do terroryzmu.

„Zabezpieczona korespondencja wskazuje na zainteresowanie konstruowaniem ładunków wybuchowych, przerabianiem broni oraz wykorzystaniem takich przedmiotów do przeprowadzania działań o charakterze terrorystycznym” - napisano w komunikacie.

Jeden z podejrzanych - 17-latek - publikował w sieci treści „nawołujące do zachowań ekstremistycznych i przemocy motywowanej nienawiścią”. Deklarował także wiedzę o konstruowaniu ładunków wybuchowych i przerabianiu broni palnej. W jego mieszkaniu znaleziono substancje chemiczne „będące prekursorami do wytwarzania materiałów wybuchowych”.

Nastolatek nie działał sam. Kontaktował się też z rówieśnikiem. Razem z drugim 17-latkiem omawiali możliwość skonstruowania bomby, którą następnie można byłoby wysadzić w budynku zamieszkałym przez „znaną im osobę”.

W aktywnościach grupy uczestniczył także 16-latek. Propagował treści faszystowskie oraz nakłaniał inne osoby do skrzywdzenia innego człowieka z powodu jego przynależności rasowej.

Zarzuty dla nastolatków

Pierwszy 17-latek usłyszał zarzuty posiadania tzw. rury bombowej, którą chciał przekazać neonazistowskiej grupie terrorystycznej. Przedstawiono mu też zarzuty przerobienia wiatrówki pneumatycznej na broń palną oraz internetowego propagowania treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych oraz do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Decyzją prokuratora trafił na dwa miesiące do aresztu.

Czytaj więcej Służby Płk Małecki: Musimy liczyć się z pojawieniem się naśladowców Oksińskiego Możemy mieć do czynienia z piątą falą terroryzmu, najmniej zideologizowaną i opartą na nihilizmie – mówi płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wy...

Drugi 17-latek (do października nieletni) usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, posiadania druków propagujących nazistowski ustrój państwa oraz przygotowania do wytworzenia bomby i wykorzystania jej do zamachu. 6 listopada prokurator zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Zatrzymany 16-latek z kolei usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie, nawoływania do nienawiści i do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, a także nakłaniania innej osoby „do popełnienia przestępstwa polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej innej osoby z powodu jej przynależności rasowej”. Z uwagi na wiek zatrzymanego konieczny był udział sądu rodzinnego, który 5 listopada zdecydował o umieszczeniu 16-latka w ośrodku dla nieletnich.

Prokuratura zaznacza, że śledztwo jest rozwojowe. Zabezpieczono korespondencję internetową oraz nagrania audio i wideo. Śledczy skupiają się na zidentyfikowaniu pozostałych osób uczestniczących w grupie.

„Sprawa ma szczególnie poważny charakter ze względu na zainteresowania uczestników grupy, utrzymywane przez nich kontakty, propagowaną ideologię oraz ujawnione rozmowy dotyczące planów wykorzystania materiałów wybuchowych i broni palnej w celu zastosowania terrorystycznych form przemocy wobec innych osób” - podkreślono.