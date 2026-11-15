Małopolska Policja wyjaśniła, że 141 funkcjonariuszy skierowanych z Krakowa do Warszawy nie należało do Komendy Miejskiej Policji. To odpowiedź na zarzuty, że wyjazd policjantów na zabezpieczenie protestu w rejonie Trybunału Konstytucyjnego osłabił siły dostępne w mieście 7 listopada, gdy doszło do ataku na Rynku Głównym. Sprawa wiąże się także z wypowiedzią Tomasza Sakiewicza na antenie Telewizji Republika, który sugerował, że policyjne rezerwy zostały wywiezione do stolicy.

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141 policjantów z Krakowa pojechało do Warszawy. Kogo delegowano?

Część mediów i polityków opozycji informowała, że do Warszawy wysłano 141 krakowskich policjantów, co miało ograniczyć zabezpieczenie miasta w dniu zamachu. Małopolska Policja doprecyzowała na platformie X, że byli to funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a nie policjanci podlegli Komendzie Miejskiej Policji.

Stan etatowy oddziału prewencji wynosi ponad 500 funkcjonariuszy. W tym samym czasie na terenie Krakowa służbę pełniło 128 policjantów pionu prewencji KMP: funkcjonariusze patrolówki, dzielnicowi, policjanci ruchu drogowego i wywiadowcy. Policja podkreśliła, że ani jeden funkcjonariusz krakowskiej komendy miejskiej nie został skierowany do Warszawy.

Sakiewicz sugerował, że policję wywieziono do Warszawy

Kontrowersje rozpoczęły się po relacji Telewizji Republika z ataku 7 listopada. 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny i strzelał do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Na miejscu była ekipa Telewizji Republika, a transmisję komentował redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

Sakiewicz mówił, że nie widzi policjantów, i sugerował, że funkcjonariusze mogli zostać skierowani do Warszawy na protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy” – stwierdził.

Pierwsze zgłoszenie o ataku wpłynęło o godz. 15.00.15. Strażnicy miejscy dotarli na miejsce po dwóch minutach, a policjanci podjęli interwencję w trzeciej minucie. Do działań kierowano kolejne patrole i służby ratunkowe. Łącznie zadysponowano 30 policyjnych załóg, 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 62 strażaków-ratowników.

KRRiT i prokuratura zajęły się relacją Telewizji Republika

Jak informował rp.pl, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające po skargach na relacjonowanie wydarzeń w Krakowie. KRRiT zapowiedziała wystąpienie do nadawcy o wyjaśnienia i zapis audycji, a następnie analizę materiału pod kątem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo dotyczące wypowiedzi wyemitowanych w stacji po ataku. Postępowanie obejmuje m.in. wątek zniesławienia. Do KRRiT wpłynęło ponad 5 tys. zgłoszeń dotyczących materiałów Republiki, a do Rady Etyki Mediów ponad 30 skarg. Dotyczyły one m.in. przekazywania niezweryfikowanych informacji i sposobu przedstawiania działań służb.

7 listopada 24-letni obywatel Polski wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni półautomatycznej do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.