„Uczeni amerykańscy zrobili myszy z ludzkim mózgiem” – takie klikbajtowe zdanie na ogół wystarczy, by wciągnąć czytelników do lektury. Będą się Państwo nieco brzydzić, a także czuć odrazę moralną. Nie tylko bowiem mamy w sobie pierwotny, instynktowny wstręt wobec przekraczania barier gatunkowych (tzw. syndrom Frankensteina), ale też, jak postulował amerykański lekarz i myśliciel Leon Kass, bywa ta odraza traktowana w debatach publicznych jako niepisana społeczna norma etyczna. Myślimy sobie zatem: „to obrzydliwe i niedopuszczalne” i wolelibyśmy, aby uczeni takich eksperymentów nie przeprowadzali. Jednocześnie jednak ciekawi nas, co wyszło i jak to w ogóle zrobiono. Czy nam się to podoba, czy nie, coraz częściej korzystamy w medycynie z owoców tych badań.