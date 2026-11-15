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Dla Chin to priorytet strategiczny. Badania nad chimerami zwierzęco-ludzkimi bez barier

Jeśli mimo obrzydzenia i odrazy moralnej przeczytają Państwo ten tekst o wyhodowanych właśnie myszach z ludzkim mózgiem i innych chimerach ludzko-zwierzęcych, dowiedzą się, że naukowcy mają dobre powody, by prowadzić takie eksperymenty.

Publikacja: 15.11.2026 11:05

Dla Chin to priorytet strategiczny. Badania nad chimerami zwierzęco-ludzkimi bez barier

Foto: stock.adobe.com

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Magdalena Kawalec-Segond

„Uczeni amerykańscy zrobili myszy z ludzkim mózgiem” – takie klikbajtowe zdanie na ogół wystarczy, by wciągnąć czytelników do lektury. Będą się Państwo nieco brzydzić, a także czuć odrazę moralną. Nie tylko bowiem mamy w sobie pierwotny, instynktowny wstręt wobec przekraczania barier gatunkowych (tzw. syndrom Frankensteina), ale też, jak postulował amerykański lekarz i myśliciel Leon Kass, bywa ta odraza traktowana w debatach publicznych jako niepisana społeczna norma etyczna. Myślimy sobie zatem: „to obrzydliwe i niedopuszczalne” i wolelibyśmy, aby uczeni takich eksperymentów nie przeprowadzali. Jednocześnie jednak ciekawi nas, co wyszło i jak to w ogóle zrobiono. Czy nam się to podoba, czy nie, coraz częściej korzystamy w medycynie z owoców tych badań.

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