Agencja podaje, że europejscy decydenci obawiali się wycofania nawet 25 tys. żołnierzy. O podobnej liczbie mówiło wcześniej m.in. NBC News. Rozmówcy Bloomberga twierdzą jednak, że cięcie będzie prawdopodobnie znacznie mniejsze, bo Waszyngton dobrze ocenia europejskie inwestycje w obronność. Jedno ze źródeł wymieniło liczbę 5 tys.

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Redukcja ma dotyczyć głównie Niemiec, gdzie stacjonuje największy amerykański kontyngent. Wschodnia flanka zostanie wzmocniona, przy czym część kosztów mają pokryć państwa graniczące z Rosją. Według źródeł agencji w Pentagonie zwrócono też uwagę, że siły stacjonujące w Europie wspierają działania USA na Bliskim Wschodzie, szczególnie w czasie wojny z Iranem.

„Nie spodziewa się niczego wielkiego“. Ambasador USA przy NATO o rozmieszczeniu wojsk

Informatorzy zastrzegają, że ostatnie słowo należy do Donalda Trumpa. Bloomberg przypomina wypowiedź ambasadora USA przy NATO Matta Whitakera, który na początku listopada mówił, że w sprawie przesunięć sił „nie spodziewa się niczego wielkiego”. Pentagon przekazał w oświadczeniu, że przegląd wciąż trwa i na razie nie ma nic więcej do ogłoszenia.

Formalny raport o proponowanych zmianach ma trafić do sekretarza obrony Pete’a Hegsetha od podsekretarza ds. polityki Elbridge’a Colby’ego. We wrześniu swój raport przekazał Colby’emu gen. Alexus Grynkewich, naczelny dowódca sojuszniczy NATO i szef Dowództwa Europejskiego USA (EUCOM).

Europejskim urzędnikom podawano różne terminy ogłoszenia wyników przeglądu. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w czwartek, że przegląd „zakończył się wnioskiem, że na terenie Polski powinna powstać (stała) baza” wojsk USA. Dodała, że według informacji z Pentagonu prezydent może zająć się dokumentem 3 lub 4 grudnia. Europejscy oficjele, z którymi rozmawiała PAP, wymieniali daty od 3 do 6 lub 7 grudnia.

W ubiegłym roku Kongres przyjął ustawę, która zabrania Pentagonowi zmniejszenia liczby żołnierzy w Europie poniżej 76 tys., likwidowania baz i wycofywania ważnego sprzętu bez konsultacji z sojusznikami oraz szczegółowej analizy ryzyka. Bloomberg zauważa, że możliwości prezydenta może dodatkowo zawęzić przejęcie Kongresu przez demokratów. To Kongres decyduje o budżecie resortu obrony, a kluczowymi komisjami pokierują przeciwnicy redukcji wojsk w Europie.