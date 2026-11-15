Nowe badania zostały opublikowane w 2026 r. na łamach czasopisma naukowego „Geophysical Journal International”. Szczegóły opisuje portal Earth.com.

Reklama Reklama

Sygnały z wnętrza wulkanu. 1043 mikrowstrząsy

Jezioro Laacher See leży w regionie Eifel znajdującym się w zachodnich Niemczech. Na jego terenie znajduje się tzw. pole wulkaniczne. Oznacza to rozległy obszar, na którym występuje wiele mniejszych punktów erupcji powiązanych z jednym podziemnym systemem magmowym zamiast jednego krateru.

Aby zajrzeć w głąb skorupy ziemskiej, badacze rozmieścili sieć około 500 czujników sejsmicznych oraz wykorzystali ponad 60 kilometrów linii światłowodowej. W ciągu roku, od września 2022 r. do sierpnia 2023 r. aparatura wykryła aż 1043 mikrotrzęsienia ziemi. Nie były one odczuwalne dla ludzi, ale pozwoliły naukowcom stworzyć najdokładniejszy dotąd obraz podziemnych struktur.

Nachylony zbiornik magmy. Co to oznacza?

Okazało się, że zbiornik magmy pod Laacher See leży głębiej, niż dotąd sądzono i nie ma pionowej budowy, lecz jest wyraźnie nachylony w kierunku południowo-wschodnim. Jak wyjaśnia portal Earth.com, oznacza to, że zamiast przemieszczać się prosto w górę, magma lub płyny mogą wędrować wzdłuż osłabionej skorupy ziemskiej, gdzie starsze struktury już wcześniej wytyczyły szczeliny i pęknięcia.

Większość mikrowstrząsów koncentrujących się m.in. na wschód od jeziora, w rejonie miejscowości Ochtendung, występowała na obrzeżach zbiornika magmowego. Może to świadczyć o silnych naprężeniach skał wywołanych wysoką temperaturą, ciśnieniem oraz migracją płynów i gorących gazów na głębokości kilku–kilkunastu kilometrów.

Erupcja sprzed 13 tysięcy lat zasypała dolinę Renu

Dzisiejsze jezioro Laacher See zajmuje powierzchnię około 3,3 km kw. i maksymalną głębokość 51 metrów. Wypełnia ono kalderę powstałą po potężnej erupcji, do której doszło około 13 tysięcy lat temu.

Według naukowców był to jeden z najpotężniejszych wybuchów wulkanicznych w historii Europy. W ciągu zaledwie kilku dni dolina Renu została wówczas przykryta siedmiometrową warstwą pyłów oraz pumeksu, tworząc swoistą tamę, która zatrzymała nurt rzeki. To z kolei spowodowało rozległe powodzie. Skutki katastrofy odczuwalne były niemal na całym kontynencie - popioły dotarły na obszar od Skandynawii aż po Włochy.

Czy są powody do niepokoju? Naukowcy uspokajają

Zdaniem ekspertów żaden z tych sygnałów nie wskazuje, by wulkan Laacher See miał wkrótce wybuchnąć. Autorzy najnowszych badań podkreślają, że zarejestrowana seria mikrowstrząsów stanowi przejaw naturalnej aktywności geologicznej i nie zwiastuje nadchodzącej katastrofy.

Stały monitoring pól wulkanicznych pozwala naukowcom dokładnie śledzić długofalowe trendy i z dużym wyprzedzeniem wyłapywać wszelkie ewentualne anomalie pod powierzchnią ziemi.