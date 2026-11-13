Z opublikowanych w piątek danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie styczeń-wrzesień sprzedaliśmy za granicę towary o wartości 341,5 mld dol. W ciągu roku nasz eksport – wyrażony w dolarach – wzrósł o 12,6 proc.

Reklama Reklama

Z kolei zakupy za granicą miały wartość 351,5 mld dol., co oznacza, że przewyższały eksport o dokładnie 10,1 mld dol. GUS wyliczył, że import rośnie szybciej od eksportu i względem zeszłego roku poszedł w górę, w przeliczeniu na dolary, o 13,7 proc.

Czytaj więcej Gospodarka Ukraina to wzorowy partner handlowy. Eksport rośnie, import maleje W ciągu 10 lat wartość polskiego eksportu nad Dniepr wzrosła prawie pięciokrotnie i to mimo wojny. Jednocześnie co roku maleje skala importu, dzięk...

Biorąc pod uwagę, że piątkowe dane są podsumowaniem pierwszych dziewięciu miesięcy, oznacza to, że średnio co miesiąc deficyt handlowy rośnie o ponad 1 mld dol.

Chiny doganiają Niemcy. Zmiana na szczycie coraz bliżej

Import rośnie wraz z konsumpcją – gospodarstwa domowe kupują coraz więcej zagranicznych produktów, od elektroniki i odzieży po samochody i żywność. Sprowadzają też firmy, które potrzebują importowanych surowców, komponentów, półproduktów i maszyn do produkcji oraz rozwoju działalności.

Najwięcej kupujemy w Niemczech i Chinach – łącznie kraje te odpowiadają za 34,8 proc. naszego importu. Uwagę zwraca fakt, że udział niemieckich towarów systematycznie maleje, a udział chińskich – rośnie. Jeszcze rok temu przewaga udziału Niemiec nad udziałem Chin wynosiła 4,1 pkt proc. (19,3 proc. kontra 15,2 proc.). Po wrześniu 2026 r. to już tylko 2,6 pkt proc. (18,7 proc. kontra 16,1 proc.). Być może już w przyszłym roku Chiny staną się największym dostawcą towarów do Polski i to mimo administracyjnych barier, jakie wobec taniego importu z Państwa Środka stawia Unia Europejska.

Czytaj więcej Handel Rośnie handlowe uzależnienie Polski od Chin. Deficyt się pogłębił Chiny odpowiadają już za 16 proc. naszego importu – w ciągu roku odsetek ten wzrósł o 0,9 pkt proc. To właśnie ten kierunek w dużej mierze odpowiad...

Niedawno Pekin poinformował, że nadwyżka handlowa po pierwszych 10 miesiącach roku sięgnęła 1,04 bln dol. Z tego 320,8 mld dol. to efekt handlu z Unią Europejską.

Ponad połowa handlu to Unia Europejska

Z danych GUS wynika również, że udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,3 proc. (w tym UE 74,9 proc.), a w imporcie ogółem – 64,8 proc. (w tym UE 51,9 proc.), wobec odpowiednio 87,4 proc. (w tym UE 75,2 proc.) i 64,8 proc. (w tym UE 53,0 proc.) w styczniu-wrześniu 2025 r.

Udział krajów UE był niższy w porównaniu ze styczniem-wrześniem 2025 r. w eksporcie o 0,3 pkt proc., natomiast w imporcie o 1,1 pkt proc.