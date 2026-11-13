We Francji odbędą się w sobotę, już piąty weekend z rzędu, demonstracje pod hasłami protestu przeciwko rosnącym kosztom życia. Szef MSW Laurent Nunez poinformował, że na ten dzień zmobilizowanych zostanie 70 tys. policjantów i żandarmów. W całym kraju ma się odbyć 50-60 demonstracji.

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Zamieszki we Francji. Szykuje się „piąty akt” demonstracji

Do „piątego aktu”, czyli kolejnej odsłony protestów na tle socjalnym, wezwały organizacje młodzieży i grupa koordynująca te akcje, odwołująca się do ruchu „żółtych kamizelek” z lat 2018–19.

W sobotę dołączą do nich poszczególne grupy wyrażające własne postulaty. Swój udział zapowiedziały np. organizacje chcące wyrazić sprzeciw wobec przemocy, której ofiarą padają nieletni, czy też przemocy ze strony policji.

W Paryżu planowany jest pochód z placu Republiki – stałego miejsca demonstracji – do placu Narodu (Nation).

Szef MSW zalecił prefektom, by nie tracili czujności i ostrzegł przed zjawiskami, które określił jako „sporadyczne”, podczas których jednak „nie spada poziom przemocy”. Zapewnił, że siły porządku publicznego będą stosować takie środki jak granaty policyjne (hukowe, z gazem łzawiącym, służące do rozpraszania tłumu) w sposób „proporcjonalny” i „zgodny z ramami prawnymi”.

Minister zalecił też zwrócenie uwagi na ochronę dziennikarzy. W czwartek odbyło się w MSW spotkanie z organizacjami dziennikarskimi, zwołane po tym, gdy reporterzy relacjonujący protesty, choć mieli widoczne oznaczenia prasowe, byli uderzani i zastraszani przez policjantów.

Demonstracje we Francji

W minioną sobotę w demonstracjach we Francji wzięło udział – według MSW – 146 tys. osób w całym kraju, w tym 46 tys. w Paryżu. Liczba demonstrujących była niższa niż w poprzednich tygodniach. Demonstracje trwają od 17 października, gdy zakończyły się poważnymi zamieszkami, w wyniku których splądrowano dziesiątki sklepów, a także podpalono m.in. zabytkowy ratusz w miejscowości Limoges.