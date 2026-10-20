Spalony i zniszczony ratusz w Limoges – obiekt podpalony i w znacznej mierze zrujnowany w wyniku aktu podpalenia podczas zamieszek. Limoges, Francja, 18 października 2026 r.
We Francji zatrzymany został mężczyzna podejrzewany o udział w podpaleniu ratusza w Limoges podczas zamieszek 17 października – poinformowała we wtorek telewizja BFMTV, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa. Dziennik „Le Figaro” podał, że 40-letni mężczyzna jest aktywistą skrajnej lewicy.
– Ekstremiści, lewica, anarchiści, bandyci: to oni dziś zaprowadzili nieporządek i chaos. Trzeba przywrócić porządek i ustanowić władzę, by chronić naród francuski – pisało wcześniej na X prawicowe Zjednoczenie Narodowe, partia Marine Le Pen.
Zatrzymany mężczyzna figurował wcześniej w policyjnym rejestrze osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
W śledztwie dotyczącym podpalenia ratusza bierze udział wydział antyterrorystyczny w policji sądowej SDAT. Nadal możliwe jest włączenie się do śledztwa Krajowej Prokuratury Antyterrorystycznej (PNAT).
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Do pożaru doszło we francuskim Limoges, pod koniec demonstracji, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób. Protest przeciw rosnącym kosztom życia zakończył się zamieszkami, a jednym z ich głównych celów stał się budynek miejscowego ratusza. Według informacji agencji AFP grupa zamaskowanych osób zaatakowała obiekt, a następnie przedostała się do jego wnętrza i wznieciła ogień.
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Przed wtargnięciem do ratusza sprawcy podpalili samochód straży miejskiej stojący przed budynkiem. Następnie wybili szyby i dostali się do środka. Ogień rozprzestrzenił się na jedno ze skrzydeł obiektu, po czym dotarł do dachu. Płomienie objęły konstrukcję, a stan jej drewnianych elementów stwarzał ryzyko zawalenia.
Jak informowała AFP, około godziny 20 strażacy nadal prowadzili działania gaśnicze. Ich zadaniem było powstrzymanie ognia przed objęciem kolejnych części budynku.
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