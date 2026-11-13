Cztery osoby zginęły w ataku ukraińskich dronów na instalacje przemysłowe w obwodzie samarskim w Rosji – poinformował w piątek gubernator regionu Wiaczesław Fiedoriszczew. Według ukraińskich mediów celem uderzenia mogła być ważna stacja odbioru, magazynowania i transportu ropy naftowej.

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Atak ukraińskich dronów w obwodzie samarskim. Są ofiary

Informację o śmiertelnym ataku przekazała agencja Reutera, powołując się na gubernatora Wiaczesława Fiedoriszczewa. Cztery osoby poniosły śmierć w wyniku uderzenia ukraińskich bezzałogowców w instalacje przemysłowe na terenie obwodu samarskiego.

Szef regionalnych władz nie ujawnił jednak, jaki konkretnie obiekt znalazł się na celowniku. Ukraiński portal Militarnyj podał, że zaatakowana miała zostać stacja produkcyjno-dyspozytorska Samara LPDS, należąca do rosyjskiej spółki Transnieft.

Samara LPDS. Jeden z największych rosyjskich węzłów naftowych

Według informacji przytoczonych przez Militarnyj Samara LPDS należy do największych krajowych punktów odbioru, magazynowania i transportu ropy naftowej. Kompleks zajmuje powierzchnię ponad 216 hektarów. Znajduje się na nim 71 zbiorników magazynowych, których łączna pojemność przekracza 1,6 mln metrów sześciennych.

Na terenie stacji łączą się cztery główne rurociągi naftowe. Dostarczają one surowiec z zachodniej Syberii, Tatarstanu, obwodu orenburskiego oraz Kazachstanu. W Samara LPDS ropa o różnej zawartości siarki jest mieszana, aby uzyskać surowiec klasy eksportowej Urals.

Ropa trafia do rurociągu Przyjaźń i rosyjskich rafinerii

Ze stacji ropa transportowana jest między innymi do rurociągu Przyjaźń, portu Noworosyjsk, a także rafinerii w Nowokujbyszewsku i Syzraniu.

Jak wynika z informacji ukraińskiego sztabu generalnego, surowiec pochodzący z tego węzła trafia również do rosyjskiej armii. Z tego powodu infrastruktura ma znaczenie nie tylko dla krajowego systemu transportu i eksportu ropy, ale także dla zaopatrzenia rosyjskich sił zbrojnych.

Kolejne uderzenie na Samara LPDS. Wcześniej zniszczono zbiorniki

Stacja Samara LPDS była już wielokrotnie celem ukraińskich ataków. Do poprzedniego doszło 2 listopada. W jego następstwie na terenie kompleksu wybuchł pożar, który został zarejestrowany przez system monitoringu satelitarnego.

Portal Censor Net, powołując się na wcześniejsze szacunki, podał, że w rezultacie poprzednich uderzeń zniszczonych zostało 10 zbiorników magazynowych. Poważnym uszkodzeniom miała ulec również związana z nimi infrastruktura.