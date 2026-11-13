Sąd nakazał pozwanej spółce opublikowanie przeprosin, a także m.in. usunięcie materiałów wykorzystujących wygenerowany przez AI głos Łukomskiego oraz zasądził na jego rzecz 30 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę moralną oraz 17 280 zł odszkodowania. Wyrok jest nieprawomocny.

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– Sztuczna inteligencja może stwarzać zagrożenia i generować szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, materialne i niematerialne dla interesów jednostki, społeczeństwa. Głos jako narzędzie identyfikacji powoda został stworzony przez sztuczną inteligencję i wykorzystany do przypisania powodowi wypowiedzi, których w rzeczywistości nie wygłosił – powiedziała sędzia Sylwia Wit vel Wilk, przedstawiając ustne motywy rozstrzygnięcia.

Sędzia podkreśliła też, że problemem zasadniczym w sprawach dotyczących oceny klonowania głosu czy zjawiska deepfake'u „jest nie tyle samo naśladownictwo, ile generowanie treści, których naśladowany człowiek nigdy nie wypowiedział, a które mogą zostać odebrane jako autentyczne”.

– Przy czym nie ma znaczenia rodzaj tych treści (czy są pozytywne, czy nie) czy jakość przekazu, liczba jego odbiorców. Znaczenie ma odbiór przez interlokutora, który może uznać, że pochodzą od naśladowanego, co w rezultacie może implikować zagrożenie dla podstawowych konstytucyjnych wolności i praw osobistych naśladowanego, takich jak np. prawo do ochrony ludzkiej godności czy prawo do prywatności – zaznaczyła Wit vel Wilk.

Głos w reklamie bez zgody lektora

Spór dotyczył internetowej reklamy przydomowych oczyszczalni ścieków, w której bez wiedzy i zgody Łukomskiego użyto głosu podobnego do jego głosu. Lektor twierdzi, że nie nagrał tego materiału, nie zgodził się na udział w kampanii reklamowej i nie otrzymał wynagrodzenia za komercyjne wykorzystanie rozpoznawalnego głosu. W jego ocenie krzywda polegała nie tylko na utracie wynagrodzenia, ale także na utracie kontroli nad własnym głosem i na tym, że odbiorcy mogli uznać reklamowy przekaz za nagrany przez niego osobiście.

Pozwana spółka zaprzecza, by celowo naruszyła prawa lektora. Jej prezes Mirosław Majewski wskazywał, że w reklamie nie użyto imienia, nazwiska ani wizerunku Łukomskiego. Firma podnosiła też, że proponowała polubowne rozwiązanie sporu.

Sprawa Łukomskiego jest pierwszym w Polsce tego typu sporem o ochronę głosu sklonowanego za pomocą sztucznej inteligencji. Pierwotnie kolejne posiedzenie sądu wyznaczono na 27 listopada. Ostatecznie wyrok zapadł jednak w piątek 13 listopada, a więc dwa tygodnie wcześniej.

Sygnatura akt: XXII GW 724/2025