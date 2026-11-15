Kierowcy, którzy mają nawyk zostawiania włączonego silnika podczas postoju, muszą mieć na uwadze, że może to być uciążliwe dla sąsiadów. Jeśli powiadomią oni policję, właścicielowi auta grozi mandat.

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Zimą dla ciepła, latem dla klimatyzacji

Kierowcy najczęściej pozostawiają samochód z włączonym silnikiem w okresie zimowym. Chcą ogrzać się w aucie w czasie dłuższego postoju w chłodne dni lub rozgrzać silnik, na przykład w czasie odśnieżania samochodu lub skrobania szyb.

Podobny cel ma postój z włączonym silnikiem w letnie, upalne dni. Pracujący silnik pomaga wtedy schłodzić wnętrze pojazdu. Jeśli jednak uruchomione auto zbyt długo stoi w obszarze zabudowanym, kierowca łamie obowiązujące przepisy.

Ile można stać z włączonym silnikiem? Przepisy wyraźnie to określają

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, postój pojazdu to jego unieruchomienie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że stanie w korku czy oczekiwanie przed sygnalizacją świetlną nie jest postojem, ale zatrzymanie auta na parkingu lub poboczu na ponad minutę już tak.

Art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Wyjątek dotyczy wyłącznie pojazdów wykonujących tzw. czynności na drodze – czyli wszelkiego rodzaju służb (np. komunalnych, ratowniczych czy drogowych) realizujących swoje zadania służbowe.

Mandat za postój z włączonym silnikiem. Ile kosztuje zignorowanie przepisów?

Kierowca, który na obszarze zabudowanym przekroczy dozwoloną minutę postoju z uruchomionym silnikiem, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Standardowy mandat karny za to wykroczenie wynosi 100 zł.

Zgodnie z art. 97 Kodeksu wykroczeń, w postępowaniu sądowym kara grzywny może wynieść nawet do 3000 zł, albo karę nagany.

Warto pamiętać również, że za oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu, grozi mandat w wysokości 50 zł, a używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem grozi mandatem w wysokości 300 zł.