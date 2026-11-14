Starship powrócił w sobotę na Ziemię, dokładnie w to samo miejsce, z którego 22 godziny wcześniej rozpoczął swoją podróż.

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Z powodu eksplozji pierwszego stopnia rakiety (boostera) krótko po piątkowym starcie, firmie nie udało się zrealizować założonego celu, jakim było podwójne przechwycenie - zaznaczyła AP.

Przedstawiciele SpaceX stwierdzili, że lądowanie dowodzi pełnej możliwości wielokrotnego wykorzystania systemu Starship, który ma służyć do podróży na Księżyc i Marsa. Choć piątkowa próba odzyskania boostera zakończyła się niepowodzeniem, firma ma już na koncie trzy udane przechwycenia tego elementu, co potwierdza skuteczność przyjętej techniki - zauważyła AP.

Agencja przypomniała, że właściciel firmy, Elon Musk, planuje wysłanie floty statków Starship, aby zbudować miasto na Marsie.

Starship okrążył Ziemię 14 razy

Największa i najpotężniejsza rakieta na świecie – o wysokości 124 metrów – wystartowała późnym piątkowym popołudniem z bazy SpaceX położonej w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Podczas lotu uwolniono 26 zaawansowanych satelitów Starlink. Starship kontynuował lot wokół Ziemi na wysokości 265 kilometrów, przesyłając na żywo obraz samego statku oraz planety za pośrednictwem systemu Starlink. Statek okrążył Ziemię 14 razy.

Był to 15. lot pełnowymiarowego systemu Starship przeprowadzony przez SpaceX od 2023 roku i dopiero drugi lot, w którym osiągnięto orbitę. Firma poinformowała, że wszystkie elementy statku kosmicznego, w tym kluczowa osłona termiczna, działały prawidłowo.