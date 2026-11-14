Operator Łukasz Żal odbiera Złotą Żabę za film „Ojczyzna” odczas gali zamknięcia 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Toruń CAMERIMAGE
Ma dwie nominacje do Oscara, trzy nominacje do brytyjskich BAFTA, polskie Orły, nagrodę festiwalu w Gdyni, wyróżnienie na prestiżowym festiwalu w Toronto. Ma też Europejską Nagrodę Filmową za zdjęcia do „Idy”, a właśnie ogłoszono, że w tym roku Europejska Akademia uhonorowała go kolejną nominacją, tym razem za zdjęcia do „Ojczyzny”. Wśród nagród Łukasza Żala są również trzy Żaby festiwalu Camerimage. Dwie złote – za „Idę” i dokument „Paparazzi” oraz srebrna za „Zimną wojnę”. Teraz do tej żabiej kolekcji doszła kolejna – znów złota – za czarno-białe zdjęcia do „Ojczyzny” – opowieści o pierwszej po wojnie podróży Thomasa Manna do podzielonych Niemiec.
– To film piękny i pełen blasku. Tak autentycznego, że widz może odnieść wrażenie, że odbył podróż w czasie – powiedział przewodniczący jury głównego, Brytyjczyk Joe Walker, laureat Oscara za montaż „Diuny”.
– Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym głośnym, krzykliwym świecie nasz cichy film tak się pięknie przebija – powiedział na scenie Łukasz Żal, odbierając nagrodę. Wzruszony podziękował Pawłowi Pawlikowskiemu „za przyjaźń, za wszystkie rozmowy, za cały proces twórczy” i całej ekipie.
Stały współpracownik Pawła Pawlikowskiego ma dziś znakomitą pozycję na świecie. Ostatnio zachwycił zdjęciami do „Strefy interesów” Jonathana Glazera i „Hamneta” Chloe Zhao.
Srebrna Żaba powędrowała do Jaspera J. Spanninga, autora zdjęć do „Woman Unknown” Mai El-Toukhy – trudny, zawikłany dramat psychologiczny, którego akcja również toczy się po wojnie. Bohaterka pracuje jako pokojówka i niańka w Kopenhadze, wkrótce ma wyjść za mąż za ojca swojej małej podopiecznej, bogatego przemysłowca. Ale nagle okazuje się, że kobieta kryje wstydliwą, trudną tajemnicę z czasu wojny.
– Pracując nad tym filmem, wszyscy czuliśmy ogromną odpowiedzialność. Bo oddawaliśmy głos kobietom, które były go kiedyś pozbawione — mówił Spanning, dodając, że „Woman Unknown” będzie zapewne ważnym filmem w Polsce, gdzie ludzie przeżyli potworną traumę wojny.
Brązowa Żaba powędrowała do Michaiła Krichmana za zdjęcia do „Minotaura” – filmu o mocnym politycznym wydźwięku, którego reżyserem jest mieszkający dziś we Francji Andriej Zwiagincew.
W konkursie filmów polskich laury przypadły gorzkiej opowieści o bezdomności „Kobieta stanu wolnego” Elizy Godlewskiej i Alana Rucińskiego.
– Od szkolnych czasów działamy w duecie i Eliza wiele wniosła do koncepcji wizualnej filmu. Staraliśmy się, żeby zdjęcia nie zdominowały naszej bohaterki – mówił na scenie Alan Ruciński, nie ukrywając, że ta nagroda go zaskoczyła.
– To jest nasz debiut, ja wciąż się uczę – dodał skromnie.
Podczas gali nagrody za całokształt odebrała m.in. dwójka wybitnych polskich aktorów: Jan Englert i Maja Komorowska. Aktorka, bardzo wzruszona przyznała, że wizyta na Toruń Camerimage w tak niespokojnych i trudnych czasach, po tym, co wydarzyło się kilka dni temu w Krakowie, ma dla niej wielkie znaczenie.
– Mam wrażenie, że sztuka, teatr, film, że my wszyscy wciąż się pojedynkujemy i staramy się to życie ciągnąć dalej. I dziękuję, że ten festiwal tu jest, że wszyscy tu jesteście. Mam poczucie, że ratujecie nasze człowieczeństwo.
ToruńCamerimage rzeczywiście jest imprezą szczególną. Operatorzy kochają to miejsce i starają się znaleźć czas, żeby w listopadzie do niego wracać. „Ta coroczna pielgrzymka do Polski stała się już tradycją naszej społeczności, którą łączy sztuka światła i cienia” – powiedział jeden z operatorów. Ale ciągną tu również inni ludzie kina. Przyjaźnił się z dyrektorem Markiem Żydowiczem i „Camerimage gang” David Lynch. W tym roku przyjechał do Torunia Darren Aronofsky – twórca m.in. „Requiem dla snu”, „Wieloryba” czy „Czarnego łabędzia”, ale też założyciel firmy AI Primordial Soup, w której eksperymentuje ze sztuczną inteligencją. Odbierając Nagrodę Specjalną, powiedział, że jest na Camerimage po raz trzeci i nadal będzie tu wracał.
Bo każdy, kto się na Camerimage zjawi, jest oczarowany atmosferą tej imprezy. Tu nie ma czerwonych dywanów, smokingów, muszek, modelek w przezroczystych sukniach. Na co dzień są dżinsy, T-shirty, bluzy, świetne filmy, ogromna serdeczność, rozmowy o nowoczesnej technologii i o sztuce. W tym roku dyskusje zdominował temat sztucznej inteligencji – jej roli w kinie i w życiu społeczeństwa. Wróciły warsztaty filmowe, które odbywały się w wykańczanym już Europejskim Centrum Filmowym, którego drugi etap budowy wkrótce się zacznie. Europejskie Centrum Filmowe ma stać się supernowoczesnym miejscem, do którego będą ściągać filmowcy z całej Europy, a może i świata. Wspierają je marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezydent Torunia Paweł Gulewski, którzy z żalem ogłaszając koniec festiwalu, już zapraszali gości na następny. Za rok, o tej samej porze.
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