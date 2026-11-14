Do incydentu doszło podczas szczytu klimatycznego ONZ COP31 w Antalyi. Premier Australii Anthony Albanese i minister ds. zmian klimatu i energii Chris Bowen przygotowywali się do spotkania z przedstawicielami biznesu, poświęconego inwestycjom w odnawialne źródła energii. Przed rozpoczęciem oficjalnej części wydarzenia prowadzili prywatną rozmowę, która została zarejestrowana przez ekipę telewizyjną.

Jak informuje australijski nadawca publiczny ABC, rozmowa rozpoczęła się, gdy Albanese schował telefon do wewnętrznej kieszeni marynarki. Powiedział ministrowi, że słyszał, lepiej trzymać urządzenie z dala od serca, ponieważ może zakłócać jego rytm.

Czytaj więcej

Premier Australii Anthony Albanese
Polityka
Szef rządu Australii pod ostrzałem. Żart o melonach od japońskiej premier wywołał kryzys

Bowen zapytał żartobliwie, czy wynika to z tego, że telefon jest trochę radioaktywny. Premier roześmiał się i przyznał, że takie wyjaśnienie ma sens.

Premier Australii żartował z ministrem. Wszystko nagrał mikrofon

Minister przyznał następnie, że bardziej uważa na to, gdzie trzyma telefon w spodniach.

Ze względu na twojego penisa? zapytał Albanese.

Obaj politycy zaczęli się śmiać. Bowen potwierdził, dodając, że ta część ciała jest prawdopodobnie nawet ważniejsza niż serce.

Czytaj więcej

Prezydent USA Joe Biden
Polityka
Joe Biden obraził dziennikarza Fox News wulgarnym słowem

Rozmowy nie usłyszeli pozostali uczestnicy spotkania. Zarejestrował jednak mikrofon kamery, która przygotowywała się do nagrania oficjalnych wystąpień. Materiał zauważono później podczas prac nad nagraniem, a fragment rozmowy wyemitowała australijska stacja Channel 7.

Australijski nadawca ABC opublikował również 35-sekundowe nagranie przedstawiające rozmowę premiera i ministra.

Kancelaria szefa rządu odniosła się do sprawy, potwierdzając autentyczność rozmowy.

– Żartowali między spotkaniami przekazał rzecznik premiera.

Szczyt klimatyczny COP31. Australia zabiega o inwestorów

Do zdarzenia doszło tuż przed spotkaniem, podczas którego Albanese zachęcał zagranicznych inwestorów do finansowania australijskiej transformacji energetycznej.

Czytaj więcej

Pakistan: Polityk z kocimi uszami. Wpadka podczas transmisji
Polityka
Pakistan: Polityk z kocimi uszami. Wpadka podczas transmisji

Jeśli jesteś inwestorem, nie ma miejsca, w którym chciałbyś być bardziej niż w Australii przekonywał premier podczas oficjalnego wystąpienia.

Albanese podkreślał, że Australia dysponuje znacznymi zasobami energii odnawialnej i surowców krytycznych, a stabilne warunki inwestycyjne pozwalają jej uczestniczyć w rozwoju wielomiliardowego rynku czystych technologii.

Wkrótce po spotkaniu premier opuścił Turcję i udał się na Filipiny, gdzie bierze udział w szczycie ASEAN w Manili.