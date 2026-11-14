Do incydentu doszło podczas szczytu klimatycznego ONZ COP31 w Antalyi. Premier Australii Anthony Albanese i minister ds. zmian klimatu i energii Chris Bowen przygotowywali się do spotkania z przedstawicielami biznesu, poświęconego inwestycjom w odnawialne źródła energii. Przed rozpoczęciem oficjalnej części wydarzenia prowadzili prywatną rozmowę, która została zarejestrowana przez ekipę telewizyjną.

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Jak informuje australijski nadawca publiczny ABC, rozmowa rozpoczęła się, gdy Albanese schował telefon do wewnętrznej kieszeni marynarki. Powiedział ministrowi, że słyszał, iż lepiej trzymać urządzenie z dala od serca, ponieważ może zakłócać jego rytm.

Bowen zapytał żartobliwie, czy wynika to z tego, że telefon jest trochę radioaktywny. Premier roześmiał się i przyznał, że takie wyjaśnienie ma sens.

Premier Australii żartował z ministrem. Wszystko nagrał mikrofon

Minister przyznał następnie, że bardziej uważa na to, gdzie trzyma telefon w spodniach.

– Ze względu na twojego penisa? – zapytał Albanese.

Obaj politycy zaczęli się śmiać. Bowen potwierdził, dodając, że ta część ciała jest prawdopodobnie nawet ważniejsza niż serce.

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Rozmowy nie usłyszeli pozostali uczestnicy spotkania. Zarejestrował ją jednak mikrofon kamery, która przygotowywała się do nagrania oficjalnych wystąpień. Materiał zauważono później podczas prac nad nagraniem, a fragment rozmowy wyemitowała australijska stacja Channel 7.

Australijski nadawca ABC opublikował również 35-sekundowe nagranie przedstawiające rozmowę premiera i ministra.

Kancelaria szefa rządu odniosła się do sprawy, potwierdzając autentyczność rozmowy.

– Żartowali między spotkaniami – przekazał rzecznik premiera.

Szczyt klimatyczny COP31. Australia zabiega o inwestorów

Do zdarzenia doszło tuż przed spotkaniem, podczas którego Albanese zachęcał zagranicznych inwestorów do finansowania australijskiej transformacji energetycznej.

– Jeśli jesteś inwestorem, nie ma miejsca, w którym chciałbyś być bardziej niż w Australii – przekonywał premier podczas oficjalnego wystąpienia.

Albanese podkreślał, że Australia dysponuje znacznymi zasobami energii odnawialnej i surowców krytycznych, a stabilne warunki inwestycyjne pozwalają jej uczestniczyć w rozwoju wielomiliardowego rynku czystych technologii.

Wkrótce po spotkaniu premier opuścił Turcję i udał się na Filipiny, gdzie bierze udział w szczycie ASEAN w Manili.