Anthony Albanese
Do incydentu doszło podczas szczytu klimatycznego ONZ COP31 w Antalyi. Premier Australii Anthony Albanese i minister ds. zmian klimatu i energii Chris Bowen przygotowywali się do spotkania z przedstawicielami biznesu, poświęconego inwestycjom w odnawialne źródła energii. Przed rozpoczęciem oficjalnej części wydarzenia prowadzili prywatną rozmowę, która została zarejestrowana przez ekipę telewizyjną.
Jak informuje australijski nadawca publiczny ABC, rozmowa rozpoczęła się, gdy Albanese schował telefon do wewnętrznej kieszeni marynarki. Powiedział ministrowi, że słyszał, iż lepiej trzymać urządzenie z dala od serca, ponieważ może zakłócać jego rytm.
Czytaj więcej
Premier Australii Anthony Albanese znalazł się pod ostrzałem po komentarzach dotyczących dwóch melonów podarowanych mu przez japońską premier Sanae...
Bowen zapytał żartobliwie, czy wynika to z tego, że telefon jest trochę radioaktywny. Premier roześmiał się i przyznał, że takie wyjaśnienie ma sens.
Minister przyznał następnie, że bardziej uważa na to, gdzie trzyma telefon w spodniach.
– Ze względu na twojego penisa? – zapytał Albanese.
Obaj politycy zaczęli się śmiać. Bowen potwierdził, dodając, że ta część ciała jest prawdopodobnie nawet ważniejsza niż serce.
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden użył wobec jednego z zadających mu pytania dziennikarzy wulgarnego określenia. Mikrofon polityka był włącz...
Rozmowy nie usłyszeli pozostali uczestnicy spotkania. Zarejestrował ją jednak mikrofon kamery, która przygotowywała się do nagrania oficjalnych wystąpień. Materiał zauważono później podczas prac nad nagraniem, a fragment rozmowy wyemitowała australijska stacja Channel 7.
Australijski nadawca ABC opublikował również 35-sekundowe nagranie przedstawiające rozmowę premiera i ministra.
Kancelaria szefa rządu odniosła się do sprawy, potwierdzając autentyczność rozmowy.
– Żartowali między spotkaniami – przekazał rzecznik premiera.
Do zdarzenia doszło tuż przed spotkaniem, podczas którego Albanese zachęcał zagranicznych inwestorów do finansowania australijskiej transformacji energetycznej.
Czytaj więcej
Konferencja polityka z północno-zachodniego Pakistanu była transmitowana na żywo na Facebooku. Podczas relacji przypadkowo włączono "koci filtr", d...
– Jeśli jesteś inwestorem, nie ma miejsca, w którym chciałbyś być bardziej niż w Australii – przekonywał premier podczas oficjalnego wystąpienia.
Albanese podkreślał, że Australia dysponuje znacznymi zasobami energii odnawialnej i surowców krytycznych, a stabilne warunki inwestycyjne pozwalają jej uczestniczyć w rozwoju wielomiliardowego rynku czystych technologii.
Wkrótce po spotkaniu premier opuścił Turcję i udał się na Filipiny, gdzie bierze udział w szczycie ASEAN w Manili.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas