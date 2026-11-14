Voyager 1, który rozpoczął swoją misję w 1977 r., zbliża się do osiągnięcia odległości jednej doby świetlnej od Ziemi. Jak informuje NASA, historyczny moment ma nastąpić w środę. Sonda stanie się wówczas pierwszym obiektem wykonanym przez człowieka, który dotarł tak daleko w przestrzeń kosmiczną.

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Voyager 1 ustanowi nowy rekord

Odległość ta wynosi około 26 miliardów kilometrów. W praktyce oznacza to, że sygnał radiowy wysłany przez Voyagera 1, poruszający się z prędkością światła, będzie docierał na Ziemię przez dokładnie 24 godziny.

Do pokonania kolejnych odległości potrzebne będą jednak tysiące lat. Według szacunków NASA Voyager 1 osiągnie dystans jednego roku świetlnego dopiero za około 18 tysięcy lat.

Suzanne Dodd, kierowniczka projektu Voyager, określa sondę mianem ambasadora Ziemi przemierzającego przestrzeń między gwiazdami. Jak podkreśla, misja nie tylko dostarcza cennych danych, lecz także niezmiennie budzi fascynację kosmosem. – To narodowy skarb. Coś naprawdę niezwykłego – powiedziała Dodd w rozmowie z Associated Press.

Z okazji zbliżającego się rekordu NASA zachęca ludzi na całym świecie do udziału w symbolicznym wydarzeniu. We wtorek po zachodzie słońca uczestnicy mają wykorzystać telefony lub latarki, aby stworzyć falę złotego światła. Za pomocą alfabetu Morse'a będą mogli nadać w kierunku nocnego nieba litery V-G-R, stanowiące znak wywoławczy Voyagera.

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Voyager 1 i Voyager 2 nadal przesyłają dane. Misje trwają od 1977 r.

Pomimo sporadycznych problemów technicznych związanych z wieloletnią eksploatacją obie sondy Voyager nadal pozostają aktywne. Voyager 1 oraz jego bliźniacza konstrukcja z numerem 2 przesyłają na Ziemię dane naukowe i techniczne, przemieszczając się w różnych kierunkach z prędkością około 61 tysięcy kilometrów na godzinę, czyli 61 tysięcy kilometrów na godzinę.

Choć Voyager 2 został wystrzelony w 1977 r., dwa tygodnie przed Voyagerem 1, odległość jednej doby świetlnej od Ziemi osiągnie dopiero w 2035 r.

Obie sondy mają za sobą wieloletnie badania planet Układu Słonecznego. Voyager 1 przeleciał w pobliżu Jowisza w 1979 r., a rok później zbliżył się do Saturna, dostarczając naukowcom cennych informacji. Następnie kontynuował podróż w kierunku zewnętrznych obszarów Układu Słonecznego. W 2012 r. dotarł do przestrzeni międzygwiezdnej, czyli rozległego obszaru znajdującego się pomiędzy układami gwiezdnymi, zgodnie z definicją przyjętą przez NASA.

Voyager 2 również zbadał Jowisza i Saturna, ale jego trasa objęła dodatkowo Urana i Neptuna. Podczas przelotów obok planet wykonał niezwykłe fotografie, a w 2018 r. także znalazł się w przestrzeni międzygwiezdnej.

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Co badają sondy Voyager? NASA otrzymuje dane niemal każdego dnia

Mimo ogromnej odległości od Ziemi obie sondy niemal codziennie dostarczają informacji o środowisku, którego wcześniej bezpośrednio nie badano. Pomiary obejmują między innymi natężenie i kierunek pola magnetycznego, ciśnienie otaczającej przestrzeni, obecność pyłu oraz galaktyczne promieniowanie kosmiczne.

Suzanne Dodd, która pracuje przy programie Voyager od 1984 r., porównuje działalność sond do pracy satelitów meteorologicznych. Zamiast obserwować warunki atmosferyczne na Ziemi, urządzenia przekazują dane o warunkach panujących w przestrzeni międzygwiezdnej.

Za utrzymywanie kontaktu z sondami odpowiada niewielki zespół specjalistów z należącego do NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie w Kalifornii. Kontrolerzy wysyłają polecenia do urządzeń mniej więcej raz w tygodniu. Gdy pojawiają się problemy techniczne, intensywność pracy wzrasta, a w rozwiązywaniu trudności pomagają niekiedy emerytowani pracownicy, którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie.

We wrześniu specjaliści zakończyli kolejne działania mające ograniczyć zużycie energii przez sondę, zasilaną dzięki wykorzystaniu plutonu. W październiku doszło natomiast do krótkotrwałej utraty łączności z Voyagerem 1. Przyczyny zakłóceń nadal są wyjaśniane.

Jak podkreśla Dodd, to właśnie doświadczenie i zaangażowanie osób odpowiedzialnych za misję pozwalają utrzymywać sondę w działaniu przez niemal pół wieku. Kierowniczka projektu porównuje Voyagera 1 do małej lokomotywy, która mimo przeciwności nieustannie posuwa się naprzód.

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Voyager 1 wykonał słynne zdjęcie Ziemi. Carl Sagan mówił o „małej scenie”

Voyager 1 zapisał się już w historii eksploracji kosmosu, ustanawiając rekordy odnotowywane w Księdze Rekordów Guinnessa. Jest najdalej oddalonym od Ziemi obiektem wykonanym przez człowieka, a w 1990 r. wykonał również fotografię naszej planety z rekordowej odległości. Zdjęcie, znane jako „Pale Blue Dot”, przedstawia Ziemię widzianą z przestrzeni znajdującej się poza orbitą Neptuna. Niewielki punkt na tle ogromnej przestrzeni kosmicznej stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów w historii badań kosmosu.

Do jego popularyzacji przyczynił się astronom Carl Sagan z Uniwersytetu Cornella, który uczestniczył w zespole odpowiedzialnym za wykonywanie zdjęć podczas misji. – Na tej błękitnej kropce wszyscy, których znacie, wszyscy, o których kiedykolwiek słyszeliście, i każdy człowiek, który kiedykolwiek żył, przeżyli swoje życie. To bardzo mała scena na ogromnej kosmicznej arenie – mówił Sagan w 1990 r., przedstawiając fotografię światu.

Znaczenie obu misji podkreślił również Bill Nye z organizacji Planetary Society, współzałożonej przez Sagana w 1980 r. Jak zaznaczył, choć większość żyjących obecnie ludzi nie przyszła jeszcze na świat w chwili wystrzelenia sond Voyager, ich misje w pewien sposób wpłynęły na wszystkich mieszkańców Ziemi.

Carl Sagan zmarł w 1996 r., ale jego wkład w program Voyager wykraczał poza popularyzowanie wykonanych przez sondy fotografii.

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Złota płyta na pokładzie Voyagera. Wiadomość z Ziemi dla przyszłych odkrywców

Każda z dwóch sond przewozi pozłacaną płytę gramofonową o średnicy około 30 centymetrów. Umieszczono na niej pozdrowienia w 55 językach, a także obrazy i schematy przedstawiające informacje o Ziemi.

Wśród nagrań znalazł się głos Nicka, syna Sagana, który w chwili przygotowywania materiałów miał sześć lat. – Pozdrowienia od dzieci z planety Ziemia – mówi chłopiec w nagraniu.

Do płyt dołączono również igłę gramofonową oraz instrukcje, które mają umożliwić ich odtworzenie ewentualnym znalazcom. – To kapsuła czasu przedstawiająca życie na Ziemi w 1977 r. – powiedziała Suzanne Dodd. Kierowniczka projektu wyraziła jednocześnie nadzieję, że w przyszłości zapisane na płytach informacje zostaną odnalezione. – Mam nadzieję, że coś lub ktoś znajdzie ją, być może za tysiąc lat – dodała.