Polski słychać tu na każdym kroku. W części kraju stał się drugim językiem urzędowym
Brazylia jest 5. co do wielkości państwem świata i 7. pod względem liczby ludności. Populacja wynosi ponad 213 mln ludzi. Kraj zamieszkuje także jedna z największych Polonii na świecie, licząca nawet 3 mln osób.
Potomkowie emigrantów znad Wisły od pokoleń pielęgnują w Brazylii polską kulturę i tradycję. Jak podaje portal chillizet.pl, aż w 13 brazylijskich gminach polski posiada status drugiego języka urzędowego obok portugalskiego. Jako ostatnia do tego grona w 2022 r. dołączyła licząca 3,5 tys. mieszkańców gmina Áurea położona w południowej Brazylii w stanie Rio Grande do Sul. Inicjatorem uchwały był Fabricio Vicroski (Wichrowski), a proces wspierały m.in. Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Instytut Języka Polskiego.
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Korzenie polskiej społeczności w Áurei sięgają 1906 r., kiedy pierwsi imigranci z naszych ziem przybyli tam w poszukiwaniu lepszego życia. Pracowali przy budowie dróg, karczowali lasy i zakładali gospodarstwa rolne.
Miejscowość początkowo funkcjonowała jako Rio Marcelino. Następnie przemianowano ją kolejno na Treze de Maio i Princesa Isabel. Ostatecznie w 1944 r. przyjęto nazwę Vila Áurea („Złote Miasto”). Stanowiła upamiętnienie tzw. Złotej Ustawy (Lei Áurea) z 1888 r. znoszącej niewolnictwo w Brazylii, ale była również nawiązaniem do dolnośląskiej Złotoryi, z okolic której wywodziła się znaczna część osadników.
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Mieszkańcy Áurei kultywują pamięć o polskich korzeniach wśród kolejnych pokoleń. Lokalna tożsamość opiera się na rodzimej kulturze, kuchni, tradycjach i wierze. Mieszkańcy uroczyście obchodzą Narodowy Dzień Niepodległości 11 listopada. Historię pierwszych przybyszów dokumentuje lokalny Dom Imigranta, w którym zgromadzono pamiątki z początku XX w., a także muzeum im. João Modtkowskiego poświęcone polskim osadnikom. Centrum życia religijnego stanowi kościół, którego patronką jest Matka Boska Częstochowska. Każdego roku w gminie organizowany jest także festiwal czerniny oraz polskiej zupy.
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