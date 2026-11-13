Premier Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej podczas powrotu z Dublina do Warszawy, że wszyscy uczestnicy rozmów poparli format E5 z udziałem liderów instytucji europejskich. Przedstawiciele Europy są również zgodni co do tego, że nie ma mowy o rewizji architektury bezpieczeństwa Europy.

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– Nie będziemy bezpieczni, jeśli Ukraina padnie – podkreślił Tusk. Premier powiedział, że Polska znajdzie się w poważnych kłopotach, jeśli Ukraina nie przetrwa tej zimy i nie będzie w stanie stawiać oporu Rosji.

Według premiera Putin nie chce ani rozejmu, ani pokoju. – Nie mam złudzeń. Putin chce wykończyć tej zimy Ukrainę – powiedział szef polskiego rządu.

- Dzisiaj przywódcy uzgodnili, że nasz europejski zespół ds. negocjacji pokojowych w Ukrainie składa się z instytucji UE oraz grupy E5 (Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) w ramach koalicji chętnych. Nasze zasady i stanowiska w tych negocjacjach pozostają dobrze znane, a nasz europejski zespół będzie nadal działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności – powiedział Costa na konferencji prasowej. - Europa musi przemawiać jednym, wyraźnym (...) głosem we wszystkich dyskusjach kształtujących przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo naszego kontynentu, jest to zatem wspólny wysiłek całego zespołu – dodał.

Premier o wecie prezydenta

– Myślałem, że prezydent nie jest już w stanie zaskoczyć mnie kolejnymi wetami – powiedział premier Tusk. – Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego prezydent blokuje tak ważną ustawę – dodał. Według premiera to weto jest „wstydem”, a prezydent walczy z rządem „kosztem bezpieczeństwa dzieci” w internecie.