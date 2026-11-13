W piątek pojawiły się doniesienia medialne dotyczące żądań Rosji wykraczających daleko poza granice wojny rosyjsko-ukraińskiej. Z informacji dziennika „Bild”, powołującego się na źródła z bliskiego otoczenia Putina, wynika, że Moskwa oczekuje m.in. wystąpienia Finlandii z NATO i zakazu tworzenia nowych baz Sojuszu w państwach bałtyckich. Rzecznik Kremla co prawda zaprzecza, jakoby temat ten był poruszany przez stronę rosyjską w Abu Zabi. Ale jak głosi powiedzenie przypisywane XIX-wiecznemu szefowi carskiej dyplomacji Aleksandrowi Gorczakowowi: „Nie wierzę w niezdementowane informacje”. Zwłaszcza że w Rosji nie ma czegoś takiego jak „niekontrolowany” przeciek informacyjny. Każda informacja, która dociera z kremlowskich gabinetów do uszu zachodnich dziennikarzy, ma określoną misję. Ta ma ośmieszyć Europę i przekazać wiadomość: nie liczymy się z wami, możemy was szantażować, dzielić i szachować.