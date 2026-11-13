W przyszłym tygodniu Trump planuje udać się do Chin na szczyt APEC, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Shenzhen. Obawy budzi możliwe spotkanie liderów USA, Rosji i Chin na tym szczycie.

Reklama Reklama

Kreml podał, że rozmowy Trumpa, Putina i Xi Jingpinga mogłyby dotyczyć wojny przeciw Ukrainie i sytuacji bezpieczeństwa w Europie, choć na razie nie ma potwierdzenia z Waszyngtonu i Pekinu, że spotkanie trzech przywódców się odbędzie.

Europa obawia się powtórki ze spotkania Trump-Putin na Alasce

O tych obawach mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który uczestniczy w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Irlandii.

- Niektórzy tutaj, w Dublinie, obawiają się, że może dojść do powtórki z Anchorage – powiedział Merz na marginesie spotkania liderów UE w stolicy Irlandii. Nawiązał w ten sposób do spotkania Trumpa i Putina na Alasce w sierpniu 2025 roku, które wzbudziło obawy krajów europejskich dotyczące potencjalnie niekorzystnych dla Ukrainy i Europy ustaleń w sprawie zakończenia wojny.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Czego zażądał Władimir Putin w Anchorage na Alasce W najbardziej szczegółowym jak dotąd raporcie dotyczącym żądań Putina, jakie przedstawił podczas szczytu z Donaldem Trumpem na Alasce, agencja Reut...

- Chcę bardzo jasno przekazać Stanom Zjednoczonym nasz apel: prosimy, żadnych niespodzianek. (...) Grajcie nadal w jednej drużynie z Europą i Ukrainą - powiedział Merz.

Kanclerz Niemiec naciska na przywódców UE, aby zobowiązali się do wsparcia Ukrainy w ramach negocjacji dotyczących długoterminowego budżetu Unii. Dodał, że propozycja spotkała się z szerokim poparciem, ale do porozumienia wciąż jest daleka droga.

Merz odrzucił postulat Rosji

Zapowiedział też, że po spotkaniach przedstawicieli USA i Rosji w Abu Zabi, w najbliższych tygodniach mają rozpocząć się merytoryczne negocjacje pokojowe z udziałem Europy. Ponownie odrzucił przy tym postulat Rosji, by tematem rozmów była szersza europejska architektura bezpieczeństwa.

Merz na początku października złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Szef niemieckiego rządu zabiega obecnie, by wszystkie państwa Unii Europejskiej sprawiedliwie uczestniczyły w finansowaniu wsparcia Ukrainy. Powiązał też postępy w negocjacjach w sprawie przyszłego wieloletniego budżetu UE z zapewnieniem Ukrainie długoterminowej pomocy.