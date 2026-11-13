W głosowaniu, w czasie, którego wybierano członków JIU, nasz kraj pokonał Rosję, zasiadającą w tym organie nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. ONZ podał w komunikacie, że w tajnym głosowaniu Zgromadzenie wybrało także Botswanę z Grupy Afrykańskiej oraz Japonię i Chiny z Grupy Azji i Pacyfiku jako państwa, które zaproponują kandydatów do JIU.

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Rosja w ONZ przegrała głosowanie, którego nie przegrywała od 60 lat

– To jest duży sukces naszej bardzo ciężkiej kampanii, bo startowaliśmy na jedno miejsce z Grupy Wschodnioeuropejskiej. Naszym kontrkandydatem była Rosja, która zasiadała w tej instytucji ONZ nieprzerwanie od 60 lat i przez 60 lat wygrywała kolejne reelekcje. Konkurencja była bardzo ostra, wygraliśmy jednym głosem – wyjaśnił w rozmowie z PAP stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. – To pokazuje, że ONZ jest taką globalną demokracją, w której każdy głos się liczy. Polska po ponad 20 latach do tej instytucji wraca, a Rosja po 60 latach ją opuszcza – dodał ambasador Szczerski. Dyplomata podkreślił, że JIU ma „wgląd w całe funkcjonowanie” ONZ jako instytucja kontrolna i doradcza. – Jej nazwa może brzmi mało atrakcyjnie, ale to naprawdę jest niezwykle ważna instytucja w systemie ONZ – zaznaczył.

Szczerski relacjonował, że walka o głosy trwała do ostatniego dnia. – Nawet w dniu głosowania zorganizowaliśmy spotkanie na forum ONZ dla państw, żeby jeszcze je do nas przekonywać. Wysyłaliśmy dziesiątki wiadomości, prosząc o głosy – powiedział.

Kampanię na rzecz wybrania Polski do JIU koordynowano w ramach Unii Europejskiej, a państwa UE zgodnie zabiegały o głosy dla Polski jako wspólnego kandydata Unii. – Na początku, gdy zaczynaliśmy kampanię, mało co dawało nam nadzieję, bo wszyscy mówili: od 60 lat Rosja tego akurat głosowania nigdy nie przegrała – przypomniał Szczerski. Zwrócił uwagę, że głosowanie było tajne, toteż nie wiadomo, kto poparł Polskę.

Czym zajmuje się Wspólna Jednostka Kontrolna (JIU)? JIU odpowiada za prowadzenie inspekcji, ewaluacji i dochodzeń służących poprawie efektywności działania, zarządzania oraz koordynacji między organizacjami Narodów Zjednoczonych.



Według MSZ jej członkowie „posiadają znaczną niezależność w określaniu obszarów prowadzonych analiz i kontroli, co stwarza realną możliwość wpływania na sposób funkcjonowania całego systemu ONZ”.

95 państw poparło Polskę. Naszym przedstawicielem w JIU będzie Jakub Chmielewski

Według komunikatu MSZ, Polska uzyskała w głosowaniu poparcie 95 państw członkowskich. Przedstawicielem Polski w JIU będzie Jakub Chmielewski, którego kadencja przypadnie na lata 2028–2032. Wcześniej, w latach 1991–2002, funkcję inspektora z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pełnił Andrzej Abraszewski.

MSZ podkreśliło, że wybór Polski „stanowi wyraz zaufania państw członkowskich do kompetencji polskiego eksperta oraz potwierdza zaangażowanie Polski na rzecz wzmacniania przejrzystości, rozliczalności i efektywności funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych”

MSZ poinformowało, że w kampanię zaangażowały się Stałe Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku i Genewie, polskie ambasady i konsulaty na całym świecie, a także delegatury i przedstawicielstwa Unii Europejskiej.