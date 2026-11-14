Paweł Rubcow, posługujący się również nazwiskiem Pablo González, pojawił się 5 listopada w transmisji na YouTube poświęconej wojnie informacyjnej i operacjom wymierzonym w przeciwników Rosji w Hiszpanii. Towarzyszyli mu Enrique Arias Gil, znany w internecie jako „Desinformador Ruso”, oraz Liu Sivaya, rozpowszechniająca prorosyjskie przekazy.

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Spotkanie opisał hiszpański portal śledczy Maldita.es, który zbadał działalność Ariasa Gila w komunikatorze Telegram. Ustalono, że Hiszpan prowadzi sieć kanałów wykorzystywanych do rekrutowania współpracowników rosyjskich służb, żołnierzy oraz osób gotowych uczestniczyć w cyberatakach.

Hiszpan poszukiwany przez europejskie służby rekrutuje ludzi dla Rosji

Enrique Arias Gil jest hiszpańskim politologiem, który przebywa w Rosji. Od września 2025 r. figuruje na europejskiej liście najbardziej poszukiwanych przestępców. Hiszpańskie władze poszukują go w związku z podejrzeniami o terrorystyczne działania w cyberprzestrzeni, pochwalanie terroryzmu i przynależność do organizacji przestępczej.

Jego nazwisko pojawia się również w związku z działalnością prorosyjskiej grupy hakerskiej NoName057(16), której przypisywane są cyberataki na instytucje i przedsiębiorstwa w państwach wspierających Ukrainę.

Jak wynika ze śledztwa Maldita.es, Arias Gil od marca 2024 r. prowadzi kanał „Desinformador Ruso” na Telegramie, obserwowany przez ponad 14 tys. użytkowników. Korzysta również z grupy dyskusyjnej oraz specjalnego bota umożliwiającego przesyłanie informacji poza publiczną dyskusją.

Za pośrednictwem tych narzędzi zachęca swoich odbiorców do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi, w tym Służbą Wywiadu Zagranicznego (SWR) i Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB).

W publikowanych komunikatach pojawiały się także wezwania do przekazywania informacji dotyczących hiszpańskich urzędników, funkcjonariuszy służb i przedsiębiorstw.

Według raportu firmy analitycznej Golden Owl, opublikowanego 5 listopada, tylko od 21 października do 3 listopada na kanale pojawiło się dziewięć ogłoszeń rekrutacyjnych do rosyjskiej armii, trzy wezwania do pozyskiwania poufnych informacji o hiszpańskich urzędnikach oraz zaproszenie do udziału w cyberatakach wynagradzanych kryptowalutami.

Ochotnikom zainteresowanym służbą w rosyjskim wojsku oferowano wynagrodzenie sięgające 3 tys. dolarów miesięcznie oraz premie za podpisanie kontraktu w wysokości do 25 tys. dolarów.

Hiszpańscy dziennikarze ustalili, że pierwsze ogłoszenia dotyczące rekrutacji do rosyjskiej armii pojawiły się 29 sierpnia. Od tego czasu opublikowano ich ponad 30. Wcześniej Arias Gil zachęcał również do wstępowania do Grupy Wagnera.

Nie ustalono, ilu ochotników rzeczywiście zgłosiło się do rosyjskich formacji ani ile osób podjęło współpracę z rosyjskimi służbami.

Paweł Rubcow w programie o wojnie informacyjnej. W Polsce jest oskarżony o szpiegostwo

Wspólna transmisja Rubcowa, Ariasa Gila i Liu Sivayi odbyła się 5 listopada. Jej tematem była wojna informacyjna oraz operacje przeciwko przeciwnikom Rosji w Hiszpanii.

Maldita.es wskazuje, że cała trójka prowadzi działalność internetową skierowaną do hiszpańskojęzycznych odbiorców i rozpowszechnia przekazy zgodne z rosyjską propagandą. Kanał Ariasa Gila jest ponadto promowany przez prorosyjską sieć informacyjną Pravda, która powiela publikowane przez niego komunikaty.

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Z ustaleń hiszpańskich dziennikarzy wynika również, że Arias Gil publicznie zachęca do współpracy z grupami hakerskimi, a jego kanały udostępniały informacje dotyczące cyberataków na europejskie instytucje. W sierpniu rozpowszechniał dane hiszpańskich policjantów, żandarmów i wojskowych ujawnione w wyniku ataku przypisywanego grupie NoName057(16).

Rubcow, który uczestniczył w listopadowej transmisji, został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 28 lutego 2022 r. W Polsce podawał się za hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzáleza.

Według Prokuratury Krajowej od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. uczestniczył w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, zdobywając i przekazując informacje mogące zaszkodzić bezpieczeństwu Polski oraz NATO.

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Po ponad dwóch latach spędzonych w polskim areszcie Rubcow został 1 sierpnia 2024 r. przekazany Rosji w ramach międzynarodowej wymiany więźniów. Po powrocie został osobiście powitany przez Władimira Putina.

Polska prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia o szpiegostwo. W lutym 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie do czasu odnalezienia oskarżonego.

W październiku „Rzeczpospolita” informowała, że Rubcow nie będzie poszukiwany za pomocą czerwonej noty Interpolu, ponieważ polska policja nie wystąpiła o jej wydanie.