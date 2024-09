Sprawa Pawła Rubcowa. Ważniejszy interes państwa czy podejrzanego?

W ciągu dwóch tygodni Pablo Gonzalez vel Paweł Rubcow, podejrzany o szpiegostwo na rzecz GRU, zapoznał się z całością materiału dowodowego – po czym 31 lipca decyzją prokuratora został wypuszczony z aresztu (ten, za zgodą sądu kończył mu się 14 sierpnia) i 1 sierpnia odleciał do Rosji w ramach tzw. wymiany szpiegów między USA i Rosją – ujawniliśmy w czwartkowej „Rzeczpospolitej”. Tym faktom nie zaprzecza Prokuratura Krajowa. Wątpliwości pojawiają się w ocenie czy mogła odmówić zapoznania się z materiałem dowodowym.

Stało się tak, bo prokurator Lubelskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie, który prowadził śledztwo przeciwko Rubcowowi i dał mu zgodę na zaznajomienie się z aktami, w tym tajnymi, nie został poinformowany przez przełożonych, że w ciągu najbliższych dni podejrzany ma być zwolniony z aresztu, i odleci do Rosji. Prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, stoi na stanowisku, że śledczy nie mógł mu nie udostępnić akt, bo zobowiązuje go do tego art. 321 kpk, a inny przepis – art. 156 par 5 mówiący, że prokurator może odmówić wglądu z uwagi na „ochronę interesu państwa”, tutaj nie mógł być zastosowany.

– Nie ma żadnej prawnej możliwości odmowy udostępnienia akt podejrzanemu, wobec którego złożono wniosek o tymczasowe aresztowanie – twierdzi prok. Nowak. I dodaje, że „jeżeli prokurator chce zamknąć śledztwo i skierować akt oskarżenia, to nie ma możliwości odmówić udostępnienia podejrzanemu. Jest to obligatoryjne”.

Sprawa Pawła Rubcowa: Interes państwa nadrzędny

Jednak zdania co do tego, są podzielone – według części prawników „furtka” istniała. I, wbrew opinii Prokuratury Krajowej, wskazują na art. 156 par. 5 kpk, który mówi, że akta się udostępnia „jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa”.