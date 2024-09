– O ile Rubcow dysponował łącznością wywiadowczą, a polskie służby by ją rozpoznały, to dla Rosjan cenne byłoby poznanie, w jaki sposób to nastąpiło. Jeżeli w jego otoczeniu byli ulokowani agenci polskiego wywiadu, to ich profile również byłyby ważne i ciekawe, nawet jeśli nie ma wprost ich danych personalnych – wskazuje Niemczyk.

Ponadto metody działania polskiego kontrwywiadu, w tym szczegóły dotyczące możliwości technicznych i kryminalistycznych, byłyby dla Rosji interesujące.

Wątpliwości wokół procedur

– Sprawa tego szpiega jest napiętnowana szeregiem bardzo dziwnych, niezrozumiałych decyzji i działań, które, odnoszę wrażenie, są nieznane polskiej procedurze karnej – ocenia Kazimierz Olejnik. I zauważa, że „do dziś nie wiadomo jakie i z kim były tutaj porozumienia i w jaki sposób zostały przełożone na polską normę prawną”. W ramach wymiany szpiegów są przekazywane osoby skazane. Decyzja o wypuszczeniu go z aresztu ma klauzulę „tajne”.