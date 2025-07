Sejm zajmie się wnioskiem w sprawie zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Wiadomo już kiedy

Przypomnijmy, iż w ubiegły piątek prokurator generalny Adam Bodnar wniosek w tej sprawie przekazał Marszałkowi Sejmu. Od tego czasu, jak podaje RMF FM, przeprowadzono już ocenę jego poprawności formalnej, a sam dokument właśnie trafił do komisji regulaminowej, która ma go zaopiniować. Dziennikarz rozgłośni ustalił, iż posiedzenie komisji regulaminowej, na którym dojdzie do tego głosowania zostało zwołane na godzinę 17:00 w przyszłą środę. To oznacza, że zgodę na ponowne zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie przez komisję śledczą wszyscy posłowie będą mogli przegłosować w czwartek lub piątek.

Odnosząc się do informacji o przekazaniu wniosku komisji śledczej ds. Pegasusa do Sejmu, Zbigniew Ziobro stwierdził na konferencji prasowej, iż jest to „ciąg dalszy politycznej hucpy”, a „na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r. komisja ta nie istnieje”.

Dlaczego Zbigniew Ziobro nie stawia się przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Były minister sprawiedliwości od ubiegłego roku nie stawia się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, która bada m.in. zakup oprogramowania przez Fundusz Sprawiedliwości. Początkowo Zbigniew Ziobro nieobecność tłumaczył chorobą, ale od końca września ubiegłego roku powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że komisja działa nielegalnie.

Ziobro został już kilkukrotnie ukarany karą porządkową, a pod koniec stycznia sąd zdecydował o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Do zatrzymania doszło 31 stycznia – policja doprowadziła byłego ministra do Sejmu, ale komisja podjęła wtedy decyzję o głosowaniu nad wnioskiem o jego aresztowanie za uchylanie się od przesłuchania.