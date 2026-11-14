Do zdarzenia doszło w siedzibie Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie. Według śledczych Jarosław O. dostał się do strefy ochronnej budynku bez wymaganych uprawnień i nie opuścił jej pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej.

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Waldemar Żurek o zarzutach wobec pracownika TV Republika

O sprawie poinformował w piątek późnym wieczorem na platformie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

„Warto przypomnieć jedną podstawową zasadę: legitymacja dziennikarska nie jest przepustką uprawniającą do wejścia wszędzie i w każdych okolicznościach” – napisał.

Prokuratura Krajowa przekazała, że Jarosław O. wszedł na teren obiektu bez wcześniejszego uzyskania w Biurze Przepustek karty identyfikacyjnej oraz bez poddania się obowiązkowej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej.

Według śledczych mężczyzna bez uprawnienia przekroczył urządzenia systemu kontroli dostępu i wdarł się do strefy ochronnej budynku. Nie zastosował się również do poleceń funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo obiektu.

Jarosław O. nie przyznał się do winy

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, pracownik TV Republika został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

„Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień” – przekazała prokuratura.

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Sprawa dotyczy wydarzeń z maja, kiedy w Prokuraturze Krajowej przesłuchiwany był Tomasz Sakiewicz, a pracownicy TV Republika weszli do budynku.

Oświadczenie opublikował na platformie X też szef wydawców Republiki. „Działania prokuratury wobec mnie traktuję jako represje polityczne i próbę zakneblowania dziennikarza najchętniej oglądanej telewizji informacyjnej w Polsce, jednocześnie jedynej dużej telewizji całkowicie niezależnej od rządu Donalda Tuska” – napisał.