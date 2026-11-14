Do zdarzenia doszło w siedzibie Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie. Według śledczych Jarosław O. dostał się do strefy ochronnej budynku bez wymaganych uprawnień i nie opuścił jej pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej.
O sprawie poinformował w piątek późnym wieczorem na platformie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
„Warto przypomnieć jedną podstawową zasadę: legitymacja dziennikarska nie jest przepustką uprawniającą do wejścia wszędzie i w każdych okolicznościach” – napisał.
Prokuratura Krajowa przekazała, że Jarosław O. wszedł na teren obiektu bez wcześniejszego uzyskania w Biurze Przepustek karty identyfikacyjnej oraz bez poddania się obowiązkowej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej.
Według śledczych mężczyzna bez uprawnienia przekroczył urządzenia systemu kontroli dostępu i wdarł się do strefy ochronnej budynku. Nie zastosował się również do poleceń funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo obiektu.
Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, pracownik TV Republika został przesłuchany w charakterze podejrzanego.
„Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień” – przekazała prokuratura.
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Oświadczenie opublikował na platformie X też szef wydawców Republiki. „Działania prokuratury wobec mnie traktuję jako represje polityczne i próbę zakneblowania dziennikarza najchętniej oglądanej telewizji informacyjnej w Polsce, jednocześnie jedynej dużej telewizji całkowicie niezależnej od rządu Donalda Tuska” – napisał.
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