Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Prezydent RP Karol Nawrocki (3L) podczas Marszu Niepodległości w Warszawie pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”
– Podpis pod ustawą nie zamyka sprawy. Ta ustawa i to zadanie wychowania w duchu miłości do ojczyzny wymagają dalszych inicjatyw. Potrzebujemy stabilnego finansowania szkół, dobrych programów nauczania i równych szans dla dzieci z wielkich miast i małych miejscowości – powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym na portalu X. Jak dodał, wierzy, że przy realizacji tej ustawy zostanie uwzględnione doświadczenie naukowców, badaczy, edukatorów i archiwistów z Instytutu Pamięci Narodowej.
Ustawa o wychowaniu patriotycznym co do zasady wejdzie w życie 1 marca 2027 r.
Czytaj więcej
Prezydent zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała pozwolić na blokowanie nielegalnych treści w internecie.
Prezydent zaznaczył, że podpisał ustawę, choć jego wątpliwości budzi także termin jej wejścia w życie. Wskazał, że powinna zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego, a nie od początku marca, tak by placówki mogły odpowiednio się przygotować.
– Nie zamierzając blokować potencjalnie korzystnych rozwiązań, na przykład tych dotyczących szkolnych wycieczek, jednocześnie zapowiadam, że sam będę chciał zaproponować rozwiązania, które pozwolą uzupełnić te przepisy – powiedział Nawrocki.
Jednocześnie Nawrocki zaapelował o zajęcie się jego projektem ustawy o ustanowieniu Dnia Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych, mającej na celu ustanowienie 28 czerwca nowym świętem państwowym.
– Leży on w sejmowej zamrażarce już 138. dzień. Realizacja tego postulatu nic nie kosztuje – dodał.
Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Rozszerza cele systemu oświaty m.in. o takie zadania, jak: upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i podstawowych umiejętnościach obronnych i zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz inspirowanie uczniów do upowszechniania tradycji narodowej i państwowej, szczególnie polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych, a także do troski o materialne i niematerialne dziedzictwo narodowe.
Czytaj więcej
Sejm uchwalił ustawę o wychowaniu patriotycznym, nakładającą na szkoły obowiązek organizowania wycieczek do miejsc pamięci, jednostek wojskowych i...
Zgodnie z ustawą, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą miały obowiązek organizowania, przynajmniej raz w cyklu kształcenia, wyjścia lub wycieczki, których celem byłoby odwiedzenie lokalnego miejsca pamięci, miejsca związanego z polskimi tradycjami wolnościowymi lub materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz jednostki wojskowej lub przedsiębiorstwa.
Nowe przepisy przewidują wprowadzenie Programu Kościuszkowskiego. Jego celem ma być wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym z dziedziny edukacji kulturalnej, które prezentują polskie dziedzictwo historyczne jako element łączący wspólnotę państwową.
Program będzie finansowany z budżetu państwa. Pieniądze mają wesprzeć w szczególności przedsięwzięcia obejmujące: działania edukacji kulturalnej, wystawy, wydarzenia rocznicowe, działania wydawnicze, digitalizację oraz projekty upowszechniające wiedzę o dziedzictwie historycznym Polski. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Wykonawcą Programu Kościuszkowskiego ma być Instytut im. Wincentego Witosa.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas