– Podpis pod ustawą nie zamyka sprawy. Ta ustawa i to zadanie wychowania w duchu miłości do ojczyzny wymagają dalszych inicjatyw. Potrzebujemy stabilnego finansowania szkół, dobrych programów nauczania i równych szans dla dzieci z wielkich miast i małych miejscowości – powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym na portalu X. Jak dodał, wierzy, że przy realizacji tej ustawy zostanie uwzględnione doświadczenie naukowców, badaczy, edukatorów i archiwistów z Instytutu Pamięci Narodowej.

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Ustawa o wychowaniu patriotycznym co do zasady wejdzie w życie 1 marca 2027 r.

Wychowanie patriotyczne. Prezydencki podpis z wątpliwościami

Prezydent zaznaczył, że podpisał ustawę, choć jego wątpliwości budzi także termin jej wejścia w życie. Wskazał, że powinna zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego, a nie od początku marca, tak by placówki mogły odpowiednio się przygotować.

– Nie zamierzając blokować potencjalnie korzystnych rozwiązań, na przykład tych dotyczących szkolnych wycieczek, jednocześnie zapowiadam, że sam będę chciał zaproponować rozwiązania, które pozwolą uzupełnić te przepisy – powiedział Nawrocki.

Jednocześnie Nawrocki zaapelował o zajęcie się jego projektem ustawy o ustanowieniu Dnia Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych, mającej na celu ustanowienie 28 czerwca nowym świętem państwowym.

– Leży on w sejmowej zamrażarce już 138. dzień. Realizacja tego postulatu nic nie kosztuje – dodał.

Program Kościuszkowski w ustawie o wychowaniu patriotycznym

Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Rozszerza cele systemu oświaty m.in. o takie zadania, jak: upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i podstawowych umiejętnościach obronnych i zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz inspirowanie uczniów do upowszechniania tradycji narodowej i państwowej, szczególnie polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych, a także do troski o materialne i niematerialne dziedzictwo narodowe.

Zgodnie z ustawą, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą miały obowiązek organizowania, przynajmniej raz w cyklu kształcenia, wyjścia lub wycieczki, których celem byłoby odwiedzenie lokalnego miejsca pamięci, miejsca związanego z polskimi tradycjami wolnościowymi lub materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz jednostki wojskowej lub przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie Programu Kościuszkowskiego. Jego celem ma być wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym z dziedziny edukacji kulturalnej, które prezentują polskie dziedzictwo historyczne jako element łączący wspólnotę państwową.

Program będzie finansowany z budżetu państwa. Pieniądze mają wesprzeć w szczególności przedsięwzięcia obejmujące: działania edukacji kulturalnej, wystawy, wydarzenia rocznicowe, działania wydawnicze, digitalizację oraz projekty upowszechniające wiedzę o dziedzictwie historycznym Polski. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonawcą Programu Kościuszkowskiego ma być Instytut im. Wincentego Witosa.