– To normalna procedura, choć przedmiot dość niespotykany – ocenił prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że oględziny miały na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do zniszczenia choinki, bombek oraz określenia wartości szkody. Czy mówimy tu o wykroczeniu, czy o przestępstwie – wyjaśnił prok. Skiba

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Braun zgasił chanukowy świecznik i zniszczył sędziowskie bombki

Przed praskim sądem toczy się proces przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Zarzuty dotyczą m.in. wydarzeń w Sejmie z 12 grudnia 2023 r., gdy zgasił gaśnicą zapalone świece w świeczniku Chanuki; miał też zaatakować gaśnicą jedną z kobiet. Prokuratura zarzuca mu także uszkodzenie choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r.

W trakcie rozprawy przesłuchana została także kobieta pokrzywdzona w związku z incydentem w Sejmie. Na wniosek jej pełnomocnika przesłuchanie odbyło się z wyłączeniem jawności.

– Prokurator obecny na rozprawie uznaje, iż wszystkie czynności przebiegały zgodnie z oczekiwaniami prokuratury, jako organu wnoszącego akt oskarżenia – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokurator Skiba: oględziny choinki to nic zaskakującego

W piątek odbyły się także oględziny choinki, wykonane na wniosek obrońców Grzegorza Brauna. Prokuratura wyceniła wartość uszkodzonego drzewka i ozdób na 1408,26 zł, stawiając Grzegorzowi Braunowi zarzut niszczenia cudzego mienia (art. 288 § 1 Kodeksu karnego).

Jak przekazał prok. Skiba, z oględzin wynika, że choinka nie została zniszczona w ścisłym tego słowa znaczeniu. Natomiast została potwierdzona liczba i wartość zbitych bombek. – Oględziny doprowadziły do potwierdzenia tezy aktu oskarżenia, że doszło do przestępstwa zniszczenia mienia – dodał prok. Skiba.

Pytany, czy często spotykał się z oględzinami choinki ocenił, że jest to normalna procedura, choć przedmiot dość niespotykany, ale nie jest to zaskoczenie, że sądy zajmują się takimi sprawami. Podkreślił, że oględziny zostały przeprowadzone na wniosek obrońców i podejrzewa, że wynik tych oględzin nie jest zbyt satysfakcjonujący dla obrońców.

- Po raz pierwszy w swojej prawie dwudziestoletniej pracy zawodowej z oględzinami choinki, natomiast wielokrotnie brałem udział w czynnościach przeprowadzanych przez sąd, kiedy trzeba było np. sprawdzić, by ocenić wartość szkody, czy podejrzany mógł wynieść pod kurtką 50 drogich past do zębów. Brałem również udział w postępowaniu, gdzie konieczne było wycenienie tzw. korony króla kibiców polskich „Bobo” Bobowskiego (charakterystyczna czapka z piłeczkami - PAP), która została zabrana podczas jednego z przyjęć organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej kilkanaście lat temu. Tu konieczne było powołanie biegłego, oczywiście nie z zakresu jubilerstwa, do dokonana wyceny wartości szkody - powiedział prok. Skiba.

Zaznaczył, że to są sprawy z dawnych czasów, kiedy wartość szkody była decydującą.

Wybryki Brauna: obrażanie, naruszenie nietykalności cielesnej, niszczenie mienia

Akt oskarżenia trafił do praskiego sądu rejonowego w lipcu 2025 roku. Zarzuty dotyczą m.in. wydarzeń w Sejmie z 12 grudnia 2023 r., w tym „zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki”, czym Braun „obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”. Ponadto Braun - jak przekazywała prokuratura - w związku z podjętą wtedy przez jedną z uczestniczących w uroczystości kobiet „interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego, kierując w stronę pokrzywdzonej strumień gaśnicy z substancją proszkową” naruszył jej nietykalność cielesną oraz „spowodował u niej lekki uszczerbek na zdrowiu”.

Zarzuty obejmują także sprawę uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r. Na choince ubranej przez sędziów oprócz tradycyjnych ozdób, znalazły nowe, nawiązujące do tego, co wówczas działo się w Polsce. Było to osiem bombek z flagami UE, napisem „Konstytucja” oraz gwiazda z flagą w kolorze tęczy (to nawiązanie do symbolu osób LGBT). Najmocniejszym akcentem był drut kolczasty, który oplatał choinkę zamiast świątecznego łańcucha. Drut nawiązywał do sytuacji imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. Braun wyniósł ustawioną w korytarzu przez sędziów choinkę i wrzucił ją do kosza.

Oskarżenie dotyczy również zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r., gdy w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób – żadna z nich nie miała maseczek – a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i miał zaatakować jej dyrektora dr. Łukasza Szumowskiego.

Kolejny wątek odnosi się do zajść w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 r., gdzie Braun miał uszkodzić mienie, w tym m.in. mikrofon, i zablokował wtedy wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście.