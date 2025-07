Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, akt oskarżenia obejmuje siedem czynów.

Reklama Reklama

Braun rzucił się na Łukasza Szumowskiego

Dwa z nich dotyczą zdarzenia, do którego doszło 1 marca 2022 roku w Warszawie, w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii przy ulicy Alpejskiej 42. Grzegorz Braun miał się wówczas dopuścić naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii prof. Łukasza Szumowskiego oraz stosować przemoc fizyczną wobec niego, tj. szarpał dyrektora za ramię i odzież. Blokował także przejście, co zmusiło dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia. Do sieci trafiło też nagranie, na którym zarejestrowano część przebiegu "interwencji poselskiej" Grzegorza Brauna. Widać na nim, jak Łukasz Szumowski opuszcza swoje biuro, a Braun rusza za nim mówiąc: "Niech pan nie czmycha, panie dyrektorze. Będzie pan badany alkomatem. Ja dokonuję tu zatrzymania". W ocenie prokuratury Braun znieważył lekarza, pomawiając go, poprzez transmisję zdarzenia za pośrednictwem sieci internet, o wykonywanie obowiązków służbowych w stanie po użyciu alkoholu, co mogło go poniżyć go w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji oraz wykonywania zawodu lekarza.

Poseł Konfederacji zniszczył choinkę Iustitii

Trzeci z opisanych w akcie oskarżenia czynów dotyczy uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej oraz zniszczenia wiszących na niej ozdób w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie. Doszło do niego 27 stycznia 2023 r. Choinka stanowiła własność Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Krakowie i Stowarzyszenia Sędziów "Themis". Szkodę z tego tytułu oszacowano na 1.408,26 zł.