Sześć przestępstw. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna

4. pomówienie w dniu 16 kwietnia 2025 r. w Oleśnicy lekarza ginekologa Gizeli Jagielskiej o takie postępowanie, które może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu lekarza i poniżyć ją w opinii publicznej (art. 212 § 1 kk),

5. publiczne nawoływanie w dniu 14 grudnia 2023 r. za pośrednictwem sieci Internet do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz do popełnienia występku przeszkadzania aktom religijnym określonego w art. 195 § 1 kk oraz występku obrazy uczuć religijnych określonego w art. 196 kk, poprzez udzielenie udostępnionego na platformie YouTube wywiadu dotyczącego między innymi użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej, w którym to wywiadzie w kontekście tego wydarzenia, Grzegorz Braun zawarł wypowiedź wyrażającą aprobatę oraz zachęcającą widzów i słuchaczy do podejmowania tego typu zachowań, a także określił Chanukę jako przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików, któremu to zagrożeniu należy przeciwdziałać, tj. czynu z ar. 255 § 1 kk w związku z art. 256 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk,

6. zniszczenie w dniu 18 marca 2025 r. w Rynku pod numerem 4 w Opolu rzeczy w postaci dziesięciu plakatów umiejscowionych na pięciu metalowych stelażach, poprzez naniesienie czarną farbą zapisów literowych, które w całości tworzą napis o treści „STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ”, powodując straty w łącznej kwocie 5327,19 złotych na szkodę Stowarzyszenia Tęczowe Opole, tj. czynu z art. 288 § 1 kk.

Grzegorz Braun ma polski immunitet poselski

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego przypomina, że pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z prawem unijnym członkowie zgromadzenia Parlamentu Europejskiego na terytorium swojego państwa korzystają z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa, a na terytorium innego państwa UE - z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz z immunitetu jurysdykcyjnego.

Grzegorz Braun jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego X kadencji i w związku z tym korzysta z immunitetu przyznawanego członkom polskiego parlamentu, to jest posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 105 ust. 2 i art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 7 ust. 1, 2 i 7, art. 7b ust. 1 i art. 7c ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora). Dlatego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przestępstwa objęte treścią wniosku bez zgody Parlamentu Europejskiego.

Uchylenie immunitetu Braunowi jest niezbędne do sporządzenia postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów, a następnie wykonania czynności procesowych z jego udziałem, takich jak choćby przedstawienie tych zarzutów.