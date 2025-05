Chodzi o śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w związku z incydentem z grudnia 2023 r. podczas uroczystości zapalenia menory chanukowej w gmachu parlamentu. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak. Prowadzenie posiedzenia przejął marszałek Hołownia, który wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku.

Grzegorz Braun stracił jeden immunitet, ale zyskał drugi

17 stycznia 2024 r. Sejm uchylił, na wniosek Prokuratury Okręgowej, immunitet posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi. W kwietniu 2024 r. Braun usłyszał zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na terenie Sejmu RP grupy osób na tle religijnym. Potem jednak uzyskał mandat europosła w wyborach europejskich w czerwcu 2024 r. i od dnia ogłoszenia wyników wyborów do PE nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przestępstwa objęte treścią wniosku polskiej prokuratury bez zgody Parlamentu Europejskiego.

W październiku 2024 r. prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Grzegorza Brauna posła do Parlamentu Europejskiego. Teraz wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie.

Uchylenie immunitetu PE otwiera polskiej prokuraturze drogę do pociągnięcia posła Bauna, który jest także kandydatem w wyborach prezydenckich, do odpowiedzialności karnej.