904,5 mln zł – takie środki zaplanowano w budżecie Kancelarii Sejmu na przyszły rok, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. I jest to kwota rekordowa.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Polityka Hołownia chce rekordowych pieniędzy dla Sejmu Zmiana władzy nie zakończyła serii podwyżek budżetu Kancelarii Sejmu, a utrzymanie niższej izby p...

Jeszcze przed dojściem do władzy PiS budżet zamykał się w pół miliarda zł. Później zaczął iść w górę, co tłumaczono m.in. budową nowego budynku komisji sejmowych czy obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Krytykowała to ówczesna opozycja, dziś koalicja, ale zmiana władzy nie zaprzestała pasma podwyżek. W 2023 roku budżet Kancelarii Sejmu wyniósł 765,3 mln zł, a w roku obecnym 847,5 mln zł.

Projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2026 rok zakłada podwyżkę budżetu aż o 6,7 proc.

Z projektu, który – jak wynika z naszych ustaleń – został już przyjęty przez prezydium Sejmu, wynika, że w przyszłym roku wydatki mają wynieść aż o 57 mln zł, czyli o 6,7 proc. więcej niż w obecnym roku i po raz pierwszy tak wyraźnie zbliżyć się do miliarda.