Problemy kadrowe straży w Sejmie. „System bezpieczeństwa nie spełnia swojej funkcji”

Starania Kancelarii Sejmu to nie pierwsza próba zatrzymania strażników w służbie

Jak brakom kadrowym chce przeciwdziałać Kancelaria Sejmu? – Chcielibyśmy, aby straż marszałkowska była służbą bardziej atrakcyjną, aby więcej Polaków zgłaszało się do tej służby. Chcielibyśmy, aby funkcjonariusze mieli lepsze warunki – mówił enigmatycznie podczas posiedzenia komisji Michał Deskur, mówiąc o planowanych zmianach.

W 2021 roku premier Mateusz Morawiecki podniósł stawki kursantów, czyli funkcjonariuszy na najniższym stanowisku. Sytuacji to raczej nie poprawiło

Problem w tym, że nie będzie to pierwsza próba skłonienia strażników do pozostania w służbie. Np. w 2021 roku premier Mateusz Morawiecki podniósł stawki kursantów, czyli funkcjonariuszy na najniższym stanowisku. Sytuacji to raczej nie poprawiło.

Zdaniem Jerzego Dziewulskiego skala rotacji wskazuje, że jej powodem nie jest tylko wysokość płac, ale też warunki służby. – Ładny ubiór nie zawsze idzie w parze z uprawnieniami. Strażnicy pracują de facto na poziomie zwykłych ochroniarzy, muszą spotykać się z arogancją posłów i mają ograniczone możliwości awansu. Nic dziwnego, że szybko zaczynają zastanawiać się nad przejściem np. do policji – mówi. – Kancelaria Sejmu powinna uatrakcyjnić tę pracę i nie skupiać się tylko na podwyżkach – podkreśla.