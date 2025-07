Pezeszkian: Iran jest gotowy na wojnę z Izraelem. Nie wstrzyma programu nuklearnego

Prezydent dodał, że twierdzenie, iż irański program nuklearny się skończył, "to iluzja”. - Nasze możliwości nuklearne są w umysłach naszych naukowców, a nie tylko w obiektach – oświadczył.

Podobne stanowisko wyraził wcześniej irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, zapewniając o otwartości na rozmowy, jeśli zostaną zniesione sankcje i gwarantowany pozostanie pokojowy charakter programu.

Pezeszkian o zamachu na swoje życie: Izraelska próba destabilizacji

Pezeszkian odniósł się także do nieudanego zamachu na jego życie, do którego miało dojść 15 czerwca podczas posiedzenia Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Teheranie. Stwierdził, że była to część izraelskiego planu destabilizacji Iranu poprzez eliminację kluczowych postaci armii i ze sfery politycznej..

- Izrael chciał wprowadzić w Iranie chaos i obalić go całkowicie, ale plan ten się nie powiódł – podkreślił.

Prezydent podkreślił również, że irańskie uderzenia na bazę amerykańską Al Udeid w Katarze nie były atakiem na Państwo Katar ani jego ludność. - Nie mamy złych zamiarów wobec Kataru, wręcz przeciwnie – nasze stosunki są dobre i pozytywne – zaznaczył, dodając, że rozmawiał z emirem Kataru tego samego dnia, aby wyjaśnić swoje stanowisko.