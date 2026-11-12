Prezydent RP Karol Nawrocki miałby zeznawać
Jak ustalił Onet, prezydent ma zeznawać w charakterze świadka. W piśmie skierowanym do KPRP, śledczy poprosili „o wskazanie dogodnego dla Pana Prezydenta terminu oraz miejsca przeprowadzenia tej czynności”.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński powiedział portalowi, że decyzję o przesłuchaniu prezydenta podjęto po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
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Prokuratura na razie nie przesłucha notariusza w śledztwie dotyczącym sprawy przejęcia kawalerki Jerzego Ż. przez Martę i Karola Nawrockich, obecną...
Przypomnijmy, że na początku lipca Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zwolnił z tajemnicy notarialnej notariusza, który 24 stycznia 2012 r. sporządził akt stanowiący umowę przedwstępną sprzedaży kawalerki. Pod koniec lipca 2026 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku ostatecznie odrzucił zażalenie notariusza i utrzymał w mocy decyzję Sądu I instancji. Notariusz został przesłuchany we wrześniu. Po tej czynności prokurator miał podjąć decyzję o przesłuchaniu Karola Nawrockiego. Jerzego Ż. nie można przesłuchać z powodu stanu jego zdrowia.
„Okres dochodzenia został przedłużony do 31 grudnia 2026 r.” - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Sprawa 28-metrowego mieszkania, które Karol Nawrocki i jego małżonka Marta Nawrocka nabyli w 2017 r. od 72-letniego wtedy Jerzego Ż., wywołała kontrowersje podczas kampanii prezydenckiej. Chodziło o niejasne okoliczności pozyskania mieszkania i podejrzenie oszustwa na szkodę Jerzego Ż.
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Kontrowersje te sprawiły, że Nawrocki zobowiązał się do przekazania mieszkania na rzecz organizacji charytatywnej - Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. W czerwcu 2025 r. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku wszczęła postępowanie w sprawie przejęcia mieszkania przez małżeństwo Nawrockich.
W postępowaniu prokuratura bada, czy Jerzy Ż. mógł zostać wprowadzony w błąd co do m.in. zapłaty całej kwoty za kawalerkę oraz zamiaru zapewnienia mu opieki przez Karola Nawrockiego i jego małżonkę. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów. Prezydent Nawrocki nie był też dotychczas stroną postępowania i nie występował w roli świadka.
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