- Prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałek, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Pan prezydent wyznacza do prowadzenia tych rozmów pana ministra Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP - zapowiedział Leśkiewicz.

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Przypomniał, że Karol Nawrocki spotykał się już z przedstawicielami partii ws. TK. Zaproszeń nie przyjęły jednak Koalicja Obywatelska i Lewica.

- Nie możemy tolerować takich sytuacji z jaką mamy do czynienia teraz, w ostatnich dniach, gdy uzurpatorzy zajmują budynek Trybunału Konstytucyjnego. Pojawili się na policyjnych pałkach, weszli skrycie do budynku TK, uniemożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych prezesowi Trybunału Konstytucyjnego i wiceprezesowi - mówił rzecznik prezydenta.

- Pan prezydent wyraźnie wczoraj powiedział, że Trybunał Konstytucyjny musi działać na rzecz państwa i obywateli. Nie możemy tolerować takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia - podkreślił.

Dodał, że chciałby, żeby to było jedno spotkanie, a nie cykl spotkań z przedstawicielami poszczególnych formacji.

Wkrótce więcej informacji.