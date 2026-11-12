Zgadzam się z tym, że wszystko zaczęło się w 2015 roku – stwierdził Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, pytany w TVN24 o konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zgodził się także z orzeczeniem TK sprzed dziesięciu lat, od czasów którego w przestrzeni medialnej część sędziów Trybunału określa się mianem tzw. dublerów.

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Trybunał Konstytucyjny. Prezes Sądu Najwyższego: TK zajęto siłowo i bezprawnie

Szef Sądu Najwyższego pytany był o przejęcie Trybunału przez sędziów pod wodzą Anny Korwin-Piotrowskiej pod koniec października.

– To co się stało, stało się całkowicie z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Siłą, bezprawnie zajęto Trybunał Konstytucyjny i uniemożliwiono wykonywanie obowiązków zarówno przez prezesa Święczkowskiego, jak i przez wiceprezesa – powiedział szef SN. Stwierdził, że nie wie, dlaczego to nie Bogdan Święczkowski wchodził z prezydentem do budynku.

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– Jeżeli takie siłowe przejęcie zdarzyło się w stosunku do TK, ja czułem wewnętrzny obowiązek jako Pierwszy Prezes SN by bronić tak ważną instytucję, jaką jest Trybunał Konstytucyjny – stwierdził Kapiński. - Ja się nie boję o siebie. Ja się boję o siłowe przejęcie instytucji (...) boję się, żeby nie było tak, że kolejna instytucja będzie zawłaszczona przez władzę wykonawczą. Tego się boję, nie o siebie - dodał.

Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes SN: policjanci powinni się rozstąpić

Kapiński, razem z prezydentem Karolem Nawrockim, wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego podczas jego policyjnej blokady, jaka miała miejsce w nocy z 30 na 31 października. Pytany o przyczyny tego ruchu, wskazał na konieczność wprowadzenia do budynku legalnie urzędującego wiceprezesa TK oraz nawiązania rozmowy z osobami zajmującymi ten budynek.

– To była taka sytuacja, która nie powinna się zdarzyć. Policjanci powinni byli się rozstąpić i wpuścić prezydenta – stwierdził Kapiński.

– Z jednej strony było zaproszenie od pani Korwin-Piotrowskiej na rozmowy (...). A już jak pan prezydent się tam (pod TK – przyp. JS) pojawił, to przecież z tych filmików (krążących po sieci – przyp. JS) wynika jasno: „pan tu nie wejdzie” – powiedział szef SN.

Prezes Sądu Najwyższego o tzw. dublerach: nie istnieje takie dziedziczne pojęcie

Pytany o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wydane po wyborze w 2015 roku tzw. sędziów dublerów, Kapiński stwierdził, że przyjmuje je.

– Jeżeli organ uprawniony do tego wydaje określone orzeczenie i stwierdza, że doszło do naruszenia prawa – czy to Trybunał Konstytucyjny, czy to Sąd Najwyższy – to przyjmuję to – powiedział.

Podkreślił jednocześnie, że pojęcie tzw. sędziwgo dublera w żadnym wypadku nie jest „dziedziczne” - nie przechodzi na kolejnych sędziów.

– Popełniono tutaj (przy wyborze sędziów TK w 2015 roku – przyp. JS) błędy formalne i trzeba rozróżniać wagę tych błędów – dodał.