– Według naszych badań 30 proc. Polaków nie usłyszało o naszej partii, więc mamy wiele do zrobienia – powiedział Mateusz Morawiecki w RMF FM.

Reklama Reklama

Były premier podkreślił, że jego ugrupowanie zamierza samodzielnie ubiegać się o mandaty w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Przekonywał jednocześnie, że Rozwój Plus stanowi alternatywę zarówno dla obecnego rządu, jak i dla radykalnej prawicy.

Czytaj więcej Polityka Rozwój Plus Morawieckiego wystartuje samodzielnie w przyszłorocznych wyborach Politycy pod przywództwem byłego premiera Mateusza Morawieckiego „nie spieszą się” z powoływaniem do życia nowej partii. Dotychczas Rozwój Plus dzi...

– Nie chcesz Donalda Tuska, nie chcesz Grzegorza Brauna – głosuj na nas. Jesteśmy jedyną partią, która tak mówi – stwierdził.

Morawiecki odniósł się również do relacji swojego ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością.

– Rozwój Plus idzie samodzielnie do tych wyborów. PiS musi się przyzwyczaić do tego, że nie jest hegemonem. Co nam po wygranej bitwie, skoro przegramy wojnę? Co nam po pyrrusowym zwycięstwie? – pytał były premier.

Mateusz Morawiecki o pakcie senackim. Wyklucza współpracę z Grzegorzem Braunem

Lider Rozwoju Plus zadeklarował poparcie dla idei wspólnego wystawiania kandydatów do Senatu przez ugrupowania prawicowe. Postawił jednak warunek dotyczący udziału w takim porozumieniu Konfederacji Korony Polskiej.

– Jestem jak najbardziej za paktem senackim, ale nie z człowiekiem, który chce powrotu rury gazowej między Rosją a Niemcami, i nie z człowiekiem, który chce usunąć wojska sojusznicze z Polski i obraża Jana Pawła II – powiedział Morawiecki.

Były premier zapowiedział, że w przypadku porozumienia PiS z ugrupowaniem Brauna Rozwój Plus nie weźmie udziału w pakcie senackim.

– Jeśli będzie pakt senacki z Braunem, to nie będziemy wystawiać kandydatów do Senatu. Jednak wierzę, że pakt senacki z nami jest lepszy niż z Braunem – stwierdził.

Morawiecki o spotkaniu Tuska z Nawrockim. „To są zagryweczki”

Morawiecki skomentował również propozycję premiera Donalda Tuska, który zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do swojego domu. Zdaniem byłego szefa rządu spór dotyczący miejsca spotkania odwraca uwagę od najważniejszych problemów państwa.

– Zaproszenie prezydenta do domu to kolejna zagrywka Donalda Tuska. To są zagryweczki, z których obecny premier słynie – ocenił.

Jak przekonywał, obaj politycy powinni skoncentrować się na doprowadzeniu do rozmowy.

– Gdzie się mają spotkać, to już zostawmy obu panom. Nie grałbym w takie drobne gierki, tylko starał się doprowadzić do spotkania, żeby omówić najważniejsze sprawy w państwie. Można się lubić, można się nie lubić – powiedział.

Morawiecki ocenił, że działania obu stron zmierzają do przerzucenia odpowiedzialności za ewentualny brak spotkania.

– To gra w to, kto pierwszy pokaże Polakom, że ten drugi nie chce się spotkać – stwierdził.

Były premier podkreślił, że podczas swoich kontaktów z Karolem Nawrockim dostrzegał jego gotowość do rozmów.

– Ja byłem świadkiem bardzo otwartej postawy pana prezydenta. Prezydent na pewno do takiego spotkania doprowadzi – zapewnił.

Reset konstytucyjny. Morawiecki proponuje trzy działania

Lider Rozwoju Plus odniósł się także do propozycji rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki już wcześniej opowiadał się za koniecznością przeprowadzenia resetu konstytucyjnego.

– Prezydent już trzy tygodnie temu powiedział, że trzeba doprowadzić do resetu konstytucyjnego – zaznaczył.

Morawiecki przedstawił trzyetapową koncepcję wyjścia z obecnego kryzysu. Pierwszym krokiem miałoby być konstruktywne wotum nieufności, w którym uczestniczyłyby również PSL i Polska 2050. Drugim – powołanie komisji śledczej, a trzecim – przeprowadzenie pełnego resetu konstytucyjnego.

Były premier opowiedział się przy tym za gruntownymi zmianami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego.

– Wypowiedzi prezydenta są bardzo precyzyjne. Ja również uważam, żeby od nowej kadencji zaproponował pełne odrodzenie Trybunału Konstytucyjnego – powiedział.