Mateusz Morawiecki
– Według naszych badań 30 proc. Polaków nie usłyszało o naszej partii, więc mamy wiele do zrobienia – powiedział Mateusz Morawiecki w RMF FM.
Były premier podkreślił, że jego ugrupowanie zamierza samodzielnie ubiegać się o mandaty w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Przekonywał jednocześnie, że Rozwój Plus stanowi alternatywę zarówno dla obecnego rządu, jak i dla radykalnej prawicy.
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– Nie chcesz Donalda Tuska, nie chcesz Grzegorza Brauna – głosuj na nas. Jesteśmy jedyną partią, która tak mówi – stwierdził.
Morawiecki odniósł się również do relacji swojego ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością.
– Rozwój Plus idzie samodzielnie do tych wyborów. PiS musi się przyzwyczaić do tego, że nie jest hegemonem. Co nam po wygranej bitwie, skoro przegramy wojnę? Co nam po pyrrusowym zwycięstwie? – pytał były premier.
Lider Rozwoju Plus zadeklarował poparcie dla idei wspólnego wystawiania kandydatów do Senatu przez ugrupowania prawicowe. Postawił jednak warunek dotyczący udziału w takim porozumieniu Konfederacji Korony Polskiej.
– Jestem jak najbardziej za paktem senackim, ale nie z człowiekiem, który chce powrotu rury gazowej między Rosją a Niemcami, i nie z człowiekiem, który chce usunąć wojska sojusznicze z Polski i obraża Jana Pawła II – powiedział Morawiecki.
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Były premier zapowiedział, że w przypadku porozumienia PiS z ugrupowaniem Brauna Rozwój Plus nie weźmie udziału w pakcie senackim.
– Jeśli będzie pakt senacki z Braunem, to nie będziemy wystawiać kandydatów do Senatu. Jednak wierzę, że pakt senacki z nami jest lepszy niż z Braunem – stwierdził.
Morawiecki skomentował również propozycję premiera Donalda Tuska, który zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do swojego domu. Zdaniem byłego szefa rządu spór dotyczący miejsca spotkania odwraca uwagę od najważniejszych problemów państwa.
– Zaproszenie prezydenta do domu to kolejna zagrywka Donalda Tuska. To są zagryweczki, z których obecny premier słynie – ocenił.
Jak przekonywał, obaj politycy powinni skoncentrować się na doprowadzeniu do rozmowy.
– Gdzie się mają spotkać, to już zostawmy obu panom. Nie grałbym w takie drobne gierki, tylko starał się doprowadzić do spotkania, żeby omówić najważniejsze sprawy w państwie. Można się lubić, można się nie lubić – powiedział.
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Morawiecki ocenił, że działania obu stron zmierzają do przerzucenia odpowiedzialności za ewentualny brak spotkania.
– To gra w to, kto pierwszy pokaże Polakom, że ten drugi nie chce się spotkać – stwierdził.
Były premier podkreślił, że podczas swoich kontaktów z Karolem Nawrockim dostrzegał jego gotowość do rozmów.
– Ja byłem świadkiem bardzo otwartej postawy pana prezydenta. Prezydent na pewno do takiego spotkania doprowadzi – zapewnił.
Lider Rozwoju Plus odniósł się także do propozycji rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki już wcześniej opowiadał się za koniecznością przeprowadzenia resetu konstytucyjnego.
– Prezydent już trzy tygodnie temu powiedział, że trzeba doprowadzić do resetu konstytucyjnego – zaznaczył.
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Morawiecki przedstawił trzyetapową koncepcję wyjścia z obecnego kryzysu. Pierwszym krokiem miałoby być konstruktywne wotum nieufności, w którym uczestniczyłyby również PSL i Polska 2050. Drugim – powołanie komisji śledczej, a trzecim – przeprowadzenie pełnego resetu konstytucyjnego.
Były premier opowiedział się przy tym za gruntownymi zmianami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego.
– Wypowiedzi prezydenta są bardzo precyzyjne. Ja również uważam, żeby od nowej kadencji zaproponował pełne odrodzenie Trybunału Konstytucyjnego – powiedział.
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