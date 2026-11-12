Notowania Nvidii znalazły się pod silną presją po publikacjach dotyczących życia prywatnego prezesa i współzałożyciela koncernu, Jensena Huanga. Jak informuje BBC, akcje amerykańskiego producenta układów scalonych straciły 8 proc. w handlu posesyjnym w środę. Był to kolejny etap wyprzedaży, która rozpoczęła się w piątek. Łącznie w tym okresie z giełdowej wartości spółki wyparowało ponad 500 mld dol.

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Zainteresowanie inwestorów Nvidią od lat wynika przede wszystkim z dominującej pozycji firmy na rynku zaawansowanych procesorów wykorzystywanych w rozwoju sztucznej inteligencji. Koncern stał się jednym z głównych beneficjentów globalnego boomu na AI. Strategiczne postawienie przez Huanga na rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją przyczyniło się do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa o ponad 470 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat.

W październiku akcje Nvidii osiągnęły historyczne szczyty. Wycena koncernu wynosiła około 4,2 bln dol., co czyniło go drugą najcenniejszą spółką giełdową na świecie, ustępującą pod tym względem jedynie Apple. Ostatnie spadki nastąpiły więc w momencie, gdy firma pozostawała jednym z najważniejszych podmiotów światowego sektora technologicznego.

Kobieta podejrzewana o szpiegostwo przebywa w Pekinie

Sprawa dotyczy Alice Huang, kobiety, z którą Jensen Huang miał według medialnych doniesień utrzymywać relację pozamałżeńską. Jest ona jednocześnie podejrzewana o szpiegostwo na rzecz Chin. Jak podał Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą, Alice Huang przebywa obecnie w Pekinie, a o jej pobycie mają wiedzieć przedstawiciele służb bezpieczeństwa.

Dodatkowym elementem sprawy są działania władz Tajwanu. Tamtejsza agencja imigracyjna poinformowała w środę, że kobieta wcześniej wjechała na wyspę, posługując się paszportem Hongkongu. Następnie Tajwan cofnął jej pozwolenie na wjazd.

Na razie doniesienia o relacji Huanga z Alice Huang oraz podejrzenia dotyczące jej działalności szpiegowskiej pozostają przedmiotem medialnych publikacji. Bloomberg zaznaczył, że informacje o pobycie kobiety w Pekinie uzyskał od anonimowych rozmówców.

Pekin odpowiada na zarzuty dotyczące szpiegostwa

Sprawa doczekała się również reakcji chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Podczas codziennej konferencji prasowej w Pekinie rzeczniczka resortu Mao Ning została zapytana przez dziennikarkę BBC Laurę Bicker o konsekwencje doniesień dotyczących Nvidii.

Mao Ning odrzuciła oskarżenia o chińskie szpiegostwo i zarzuciła Stanom Zjednoczonym rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. – Chiny rozwijają naukę i technologię dzięki niezależnym innowacjom i otwartej współpracy. Stany Zjednoczone powinny zaprzestać wymyślania narracji o rzekomym szpiegostwie, aby znajdować preteksty do nakładania blokad technologicznych – powiedziała rzeczniczka.

Jednocześnie przedstawicielka chińskiego MSZ podkreśliła, że Pekin utrzymuje bliską komunikację z Waszyngtonem w sprawach dotyczących kontaktów przywódców obu państw. Zadeklarowała gotowość do realizacji uzgodnień między nimi i budowania konstruktywnych, stabilnych strategicznie relacji chińsko-amerykańskich, opartych na wzajemnym szacunku, równości i wzajemności.