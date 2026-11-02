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Będzie niestety atak na polską złotówkę - stwierdził Mateusz Morawiecki
„Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie” – słowa babci Pawlakowej z kultowej komedii „Sami swoi” świetnie definiują nastawienie polskich polityków w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Konia z rzędem temu, kto u nas w kraju nie zgubił się jeszcze w gąszczu argumentów prawnych w tej sprawie. Jeszcze mniej rozumieją zagraniczni analitycy rynków i dilerzy obracający walutami oraz papierami skarbowymi, także polskimi.
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